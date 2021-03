Der gik omkring en uge, før man fandt ud af, hvad der var sket med britiske Sarah Everard, der forsvandt, da hun var på vej hjem fra en veninde.

Nu er der kommet nye detaljer frem fra den tragiske sag.

Det skriver BBC.

Den 33-årige kvinde var 3. marts klokken 21.00 på vej hjem efter at have besøgt en veninde i Clapham i det sydlige London, da hun pludseligt forsvandt.

Her ses et af de overvågningsbilleder, der fangede Sarah, mens hun var på vej hjem 3. marts. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE Vis mere Her ses et af de overvågningsbilleder, der fangede Sarah, mens hun var på vej hjem 3. marts. Foto: AFP PHOTO / METROPOLITAN POLICE

Undervejs på den omkring fire kilometer lange tur hjem havde Sarah ringet til sin kæreste, og hun var blevet fanget på flere overvågningskameraer.

Sidst var klokken 21.32 – og derefter blev hun ikke set igen.

Siden er en 48-årig politibetjent blevet anholdt i sagen, og han er sigtet for at have kidnappet hende, mens hun gik på gaden, og for at have dræbt hende. I weekenden blev han for første gang fremstillet i retten – og i den forbindelse kom der enkelte nye detaljer frem fra den tragiske sag.

Blandt andet blev det oplyst, at Sarahs lig blev fundet i et skovområde 10. marts i en sæk, der normalt bruges på byggepladser, omkring 80 kilometer fra der, hvor hun sidst blev set.

Hendes identitet blev efterfølgende slået fast ved en undersøgelse af hendes tandsæt.

En obduktion er blevet foretaget, men dødsårsagen er ikke blevet meldt ud på nuværende tidspunkt.

Da den 48-årige anholdte mand dukkede op i retten, så han ifølge BBC ud til at have et rødt sår på sit hoved.

Tidligere har det været fremme, at han fredag – for anden gang inden for to døgn – var blevet kørt på hospitalet for at modtage behandling for en hovedskade, som var opstået, mens han var varetægtsfængslet.

Drabet har ført til massevis af demonstrationer og mindehøjtideligheder. Foto: HENRY NICHOLLS Vis mere Drabet har ført til massevis af demonstrationer og mindehøjtideligheder. Foto: HENRY NICHOLLS

Også dagen forinden var han blevet behandlet for en hovedskade, som ifølge BBC opstod, mens han var alene i sin celle.

Sagen om den dræbte kvinde har vakt stor opsigt og rystet Storbritannien.

Samtidig har den sat gang i en større debat om både kvinder og mænds sikkerhed, og utallige personlige fortællinger er blevet delt om særligt kvinders frygt for at gå alene på gaden.

Den anholdte mand vil blive fremstillet i retten igen 16. marts.