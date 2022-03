Den respekterede og prisvindende russiske menneskerettighedsforkæmper Oleg Orlov var forleden for retten i Rusland.

Men da han kom hjem om aftenen, blev han mødt af et decideret uhyggeligt syn. Et syn, der vækker uhyggelige minder om for eksempel forfølgelsen af jøder.

På hans hoveddør var der blevet tegnet en besked, der ikke kunne tolkes som andet end truende.

To store 'Z'-markeringer, der er blevet Ruslands symbol for krigen mod Ukraine, og et billede af Oleg Orlov selv.

Og hen over billedet af ham er der skrevet beskeder, som anklager ham for at sælge ud af moderlandet og arbejde sammen med fjenden.

For blot to dage siden lod den 68-årige russer, der er bestyrelsesformand i Memorial, Ruslands ældste menneskerettighedsorganisation, sig interviewe i britiske The Guardian.

Her fortalte han, at han er en af relativt få som ham, der er tilbage i landet, men at han har taget beslutningen om at blive – trods faren.

»Selvom det aldrig nogensinde har været så slemt her som nu,« siger han.

Memorial, som Oleg Orlov er bestyrelsesformand i, modtog i 2009 Sakharov-prisen af EU, som tidligere er vundet af blandt andre Nelson Mandela, Kofi Anna og FN. Foto: VASILY MAXIMOV

Og om det netop er dette interview eller hans generelle og højlydte modstand, der har ført til den ubehagelige overraskelse på døren, står uvist hen.

Hvem der står bag den ubehagelige besked, ved Memorial, der har delt billedet, heller ikke.

Men det er ikke første gang, at hverken han eller andre tilbageværende kritikere er kommet i problemer.

Oleg Orlov har, alene siden Ruslands invasion begyndte i slutningen af februar, været anholdt tre gange for at protestere. Og tilbage i 2007 blev han sammen med en gruppe journalister bortført og angrebet og truet med døden.

»Jeg er klar over den store risiko for en retssag mod mig og mine kolleger. Men vi er nødt til at gøre noget – også selvom det bare er at fortælle, hvad der rent faktisk sker,« siger han i interviewet med The Guardian.

Titusinder af russere formodes at have forladt Rusland siden begyndelsen af krigen på grund af frygten for repressalier fra Kreml, hvis ikke de var enige. Samtidig er flere og flere medier blevet forhindret i at udkomme, hvis ikke de støtter op om Ruslands propaganda.

Politiet har hidtil foretaget flere end 15.000 anholdelser, og regeringen har åbnet for fængselsstraffe i op mod 15 år for overhovedet at påstå, der er en krig i gang.

Så den uhyggelige chikane af åbenmundede krigsmodstandere har næppe heller toppet endnu.