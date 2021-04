En rystende video fra grænsen mellem USA og Mexico har set dagens lys.

Den stammer fra området omkring San Diego i det sydlige Californien og er filmet oppefra på et stykke af den mur, som adskiller de to lande.

Videoen er delt af Chief Patrol agent Aaron M. Heitke på Twitter.

Og her kan man se, hvordan en række personer midt om natten befinder sig ved muren.

Et par personer står nedenfor.

Men det er på selve muren, ens øjne bliver ledt hen i videoen, som er redigeret, så man kan følge det, der sker.

Der er tale om en gruppe personer, som er i gang med at blive smuglet ind i USA fra Mexico i syd.

En person står lige ved muren og tager imod andre personer på vej over. Der ser ud til både at være voksne og børn.

Og på et tidspunkt i videoen sker det. Hvad der ligner et helt lille barn nærmest smides fra toppen af den adskillige meter høje mur.

Ifølge agent Aaron M. Heitkes Twitter-opslag, så skal det lille barn være en blot to-årig, som blev smidt ned fra den omkring seks meter høje mur.

Heldigvis stod barnets far nedenfor muren parat til at gribe.

Men ifølge agenten kunne det være endt rigtig slemt.

Her ses det lille barn på vej over grænsemuren. Foto: USBPChiefSDC Vis mere Her ses det lille barn på vej over grænsemuren. Foto: USBPChiefSDC

»Søndag så grænseagenter en smugler smide et to-årigt barn ned fra toppen af en seks meter høj grænsemur i armene på barnets far,« skriver han.

»Det kunne være endt katastrofalt. Heldigvis kom barnet ikke til skade.«

Den voldsomme scene fra grænsen er blot en af rigtig mange den seneste tid.

Siden Joe Biden blev præsident, er antallet af immigranter, der forsøger at komme ind i USA sydfra, eksploderet.

Alene i marts forsøgte 170.000 personer at komme ind i USA.

Af dem var omkring 19.000 uledsagede børn. Det er en ny rekord. Den forrige var fra maj 2019, hvor 12.000 uledsagede børn krydsede grænsen.

Netop de mange immigranter, som forsøger at komme ind i USA, er gået hen og blevet det helt store problem for Joe Biden i præsidentens første tid i Det Hvide Hus.

Det har B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, tidligere beskrevet:

»Det er et mareridt for Joe Biden. De her tal er meget voldsomme,« sagde Jakob Illeborg.

»Det her er et supervåben for Donald Trump og alle andre Biden-modstandere. Fox News viser billeder af flygtningestrømme dagligt.«

»Det næste præsidentvalg kan meget vel blive afgjort af det her,« sagde han.