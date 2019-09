»Det er total ødelæggelse. Apokalyptisk. Det ser ud som om, at der er sprængt en bombe.«

Sådan beskriver Lia Head-Ribgy det syn, der mødte hende og andre nødhjælpsarbejdere på Bahamas efter superorkanen Dorians hærgen.

Hun driver en lokal hjælpeorganisation og har derfor fløjet hen over øgruppen Abacos i helikopter for at få et overblik over skaderne.

»Vi kan ikke genopbygge noget, som ikke er der. Vi må starte forfra,« siger hun til nyhedsbureauet AP.

Ødelæggelserne efter superorkanen Dorian er enorme på Bahamas. Her et luftfoto af øen Abaco Islands. Foto: Social Media Vis mere Ødelæggelserne efter superorkanen Dorian er enorme på Bahamas. Her et luftfoto af øen Abaco Islands. Foto: Social Media

Indtil videre har Dorian kostet syv mennesker livet i Bahamas.

Myndighederne frygter dog, at tallet vil stige, når vandet trækker sig tilbage.

Superorkanen ramte østaten søndag og mandag som en kategori 5-orkan med vindstyrker på op til 295 kilometer i timen og forårsagede massive ødelæggelser.

Boliger er smadret, som var de korthuse. Både ligger hulter til bulter på land og i vand, og veje og byer er dækket af vand. I lufthavnen er landingsbanen totalt oversvømmet.

Store dele af Abaco Islands på Bahamas står under vand. Foto: TERRAN KNOWLES/OUR NEWS BAHAMAS Vis mere Store dele af Abaco Islands på Bahamas står under vand. Foto: TERRAN KNOWLES/OUR NEWS BAHAMAS

Bahamas' premierminister, Hubert Minnis, sagde mandag, at østaten befinder sig 'midt i en historisk tragedie', og han kalder ødelæggelserne 'uden fortilfælde og omfattende.'

Ifølge premierministeren har 60 procent af alle husene i Marsh Harbour taget skade, og mindst et lokalsamfund er jævnet med jorden.

Redningsarbejdere har svært ved at nå frem til de ramte områder på grund af de store vandmasser.

Tidligt onsdag morgen dansk tid er Dorian ankommet til USA's sydøstkyst. Den har imidlertid tabt pusten og er blevet nedjusteret til en kategori 2-orkan.