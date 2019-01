Fremtiden ser ikke lys ud for koalabjørnene. De ser faktísk ud til at være på vej mod udryddelse i den australske stat New South Wales.

Årsagen er massiv fældning af eukalyptustræer, som er fødekilden for koalaerne. De lever næsten udelukkende af eukalyptusblade. Det skriver news.com.au.

Billedet herunder er taget for nylig i Monaltrie i den nordøstlige del af staten, og det viser fire koalaer, der klynger sig til et næsten bart træ. De har ingen mad og intet sted at søge ly.

Træfældning er sagen på de kanter. Siden Australiens regering i 2017 fjernede nogle regler, der regulerede træfældning, blev der sidste år fældet 14 hektar skov hver eneste dag.

Fire koalabjørne i et træ, der hverken byder på mad eller læ i den nordøstlige del af staten New South Wales.

'Niveauet for at bulldoze den naturlige skov er næsten blevet tredoblet i dette område,' fremgår det af en rapport fra Verdensnaturfonden (WWF).

Nu er Australiens østkyst blevet et af verdens værste steder, hvad angår skovfældning.

Koalaer kæmper med at finde mad og tilstrækkelig beskyttelse, specielt under den hedebølge, der har ramt landet for øjeblikket.

Miljøforkæmperen fra WWF, dr. Stuart Blanch, udtaler, at med den nuværende hastighed vil koalaerne være udryddet i staten omkring 2050.

En koala i gang med at æde eukalyptusblade.

»Koalaerne vil forsvinde fra New South Wales, hvis ikke regeringen øger beskyttelsen af skovene,« siger Stuart Blanch.

Koalaerne på resten af Australiens østkyst er også gået ned i antal individer. Antallet er faldet med 21 procent i løbet af det seneste årti.

»Det får vores østkyst til at nå op på siden af de notoriske steder med katastrofal træfældning som Amazon-området, Congo-bassinet, Sumatra og Borneo,« siger chefen for Verdensnaturfonden i Australien, Dermot O'Gorman.

At fælde træer for at skabe græsarealer for køerne er den primære årsag til skovfældningen.

Under den nuværende hedebøge, der har ramt Australien, giver en behjertet sjæl en koala noget vand.

»Regeringen bliver nødt til at lave om på loven, så det igen bliver muligt at begrænse skovfældningen og ødelæggelsen af koalabjørnens levesteder i New South Wales,« siger Dermot O'Gorman.