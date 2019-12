De fik tre valg - udfaldet skulle vise sig at blive fatalt.

Krydstogtskibet Ovation of the Seas lagde i dag til kaj i Sydney efter en tur, der vil sidde printet ind i hukommelsen på de mange passagerer.

Sidste mandag fik de nemlig tre muligheder for, hvad de ville bruge dagen på. De kunne enten besøge den populære hobbit-by Hobbiton fra Ringenes Herre, tage på river rafting eller besøge vulkanen på White Island.

Omtrent 30 passagerer valgte det sidste, hvilket betød, at langt størstedelen af de personer, der var på øen under vulkanudbruddet, kom fra krydstogtskibet.

Nu fortæller flere passagerer på Ovation of the Seas til mediet News.com.au, at det var tilfældigt, at de valgte vulkanøen fra, og at de føler skyld over, at de var på hyggelige turistture, mens deres medpassagerer gennemlevede et mareridt på White Island.

Jo-Anne Anderson, der valgte river rafting-turen, fortæller til mediet, at hun føler skyld over, at hun var i sikkerhed, mens nogle af hendes medpassagerer gennemlevede rædslerne på vulkanøen.

»Jeg er meget ked af det. Jeg føler mig selvisk. Vi hyggede os med river rafting, mens de andre var fanget i vulkanudbruddet. Det er ikke til at bære,« siger hun og fortsætter:

»De her mennesker var på deres livs ferie, og nu kommer de aldrig hjem.«

Ovation of the Seas ankommer her til Sydney mandag 16. december efter flere af skibets passagerer var fanget på White Island under vulkanudbruddet. Foto: JOEL CARRETT Vis mere Ovation of the Seas ankommer her til Sydney mandag 16. december efter flere af skibets passagerer var fanget på White Island under vulkanudbruddet. Foto: JOEL CARRETT

Vulkanudbruddet på White Island har kostet 18 personer livet, mens andre stadig meldes savnet. Dertil er der 27 tilskadekomne, hvoraf flere af dem har meget alvorlige skader.

Kim Lee Eng fortæller, at hun og hendes selskab faktisk havde besluttet sig for at tage til White Island, men at de ombestemte sig.

»Vi har altid gerne ville opleve noget som det på White Island, men da vi havde min mor med på 86 år, og da en af vores venner var på krykker, valgte vi at tage til Hobbiton i stedet.«

Det menes, at der var 44 personer mennesker på den ubeboede ø, da udbruddet skete. Ingen danskere var til stede på øen.