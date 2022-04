Diamanter. Kunstværker. Ejendomme. Og finansieringen af den berømte Hollywood-film The Wolf of Wall Street. Til en værdi af den svimlende sum 27.000.000.000 kroner. Mindst.

Nu er en af de formodede hjerner bag en af historiens største korruptionsskandaler kendt skyldig.

Den tidligere chef for den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs' afdeling i Malaysia, Robert Ng, blev fundet skyldig i alle anklager af juryen ved en domstol i USA. Det skriver BBC.

Anklagerne er alle centreret omkring Robert Ng's rolle i et bedrageri, der var så omfattende, at det rystede et helt land i sin grundvold.

Og det har kostet en tidligere premierminister en lang fængselsdom.

Det hele startede i 2012, hvor Goldman Sachs involverede sig i et stort og velgørende projekt – på overfladen i hvert fald.

Investeringsbanken hjalp den malaysiske fond 1MDB med at rejse over 44 milliarder kroner – blandt andet via udstedelse af obligationer som almindelige mennesker kunne købe i forventning om at tjene penge på dem. Penge, fonden skulle bruge til at finansiere offentlige velfærdsprojekter i det sydøstasiatiske land.

Men langt over halvdelen af pengene blev stjålet fra fonden – med hjælp fra Goldman Sachs-ansatte. Udover diamanter, kunstværker, ejendomme og Hollywood-filmen skulle nogle af pengene ifølge anklageren være blevet brugt til at bestikkelse.

Det er her, Robert Ng kommer ind i billedet.

»Den anklagede og hans kumpaner så ikke 1MDB som en fond, der skulle hjælpe befolkningen i Malaysia, men som en sparegris, som skulle bruges til at berige dem selv med penge, som blev hævet fra fonden,« siger anklageren i sagen, Breon Peace, ifølge BBC.

Retten har fundet beviser for, at Robert Ng skulle have modtaget næsten 240 millioner kroner i bestikkelse for at have hjulpet med at hive de mange milliarder kroner ud af velgørenhedsfonden.

Ifølge forsvaret modtog han pengene som en del af en helt legal forretningsaftale, som også involverede Robert Ng's kone.

Forsvaret mener, at Robert Ng er blevet gjort til syndebuk i den gigantiske korruptionssag – som er en af de største i verdenshistorien – og den tidligere Goldman Sachs-chef nægter sig fortsat skyldig.

I 2020 blev Malaysias tidligere premierminister Najib Razak idømt 12 års fængsel for blandt andet magtmisbrug og hvidvask.

Samme år indgik Goldman Sachs og den malaysiske regering et forlig, som forpligtede investeringsbanken at betale næsten 27 milliarder kroner for sin rolle i den gigantiske korruptionssag.

Derudover har Goldman Sachs indvilget i at betale over 20 milliarder kroner til fire andre lande, som også blev ramt af 1MDB-skandalen – mod at efterforskningen af investeringsbankens rolle i sagen skulle stoppe.

Robert Ng – som stoppede i Goldman Sachs i 2014 – kan sandsynligvis se frem til en længere fængselsstraf.