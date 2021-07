Voldsomt, hårdt og forfærdeligt.

Det er nogle af de ord, som benyttes om den kaotiske situation, der udspiller sig i Tyskland. Det kan B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg bevidne.



Han befinder sig lige nu i den tyske by Bonn, hvor han er checket ind på et hotel. Her er halvdelen af hotellet omdannet til et nødcenter for dem, der er evakueret på grund af de ødelæggelser, der har sendt chokbølger gennem særligt Tyskland og Holland.



»Der holder ambulancer og Røde Kors-biler overalt. Mange ældre borgere, omkring de 70-80 år, transporteres ind, og det er helt tydeligt, at mange af dem er forvirret og rystet.«

Fredag i Bad Neuenahr-Ahrweiler i det vestlige Tyskland. Foto: CHRISTOF STACHE



»De kommer uden noget som helst. De har ingen tasker med. De kommer bare, og mange af dem græder. Det er jo deres hjem, der er revet væk, og nogle af dem levede måske på de minder, der var tilbage.«



Jakob Illeborg har talt med en af Røde Kors-medarbejderne, som fortæller, at hundredvis af borgere, der kommer fra byer omkring Bonn, vil ankomme til hotellet resten af aftenen og i løbet af natten til lørdag.



Bonn ligger ikke så lavt, som andre byer, og er derfor ikke så hårdt ramt.



Ikke desto mindre er oversvømmelserne alt, der fylder. Også i Bonn.

Konsekvenserne er tydelige i Erftstadt. Foto: THILO SCHMUELGEN



»Alle er præget af situationen, for det er menneskelige tragedier, vi taler om,« fortæller Jakob Illeborg afsluttende.

Oversvømmelserne, der de seneste dage har ramt Tyskland, Belgien og Holland, har indtil nu kostet op mod 140 personer livet.

Mere end 1000 savnes, og ødelæggelserne som følge af vandmasserne er enorme.

