I verdens mest lukkede land er diktatoren Kim Jong Uns runde ansigt og krop afbilledet over alt. Han er eneherskeren, ‘guden’ og bødlen i Nordkorea.

Men ansigtet på Nordkorea, der ikke plejer at gemme sig, er nu forsvundet. Ifølge flere internationale medier er Kim Jong Un ikke set i over to uger. Og det har fået spekulationerne til at svirre.

Ligger han alvorligt syg? Er han gået i corona-isolation? Eller måske død?

Mystikken om den nordkoreanske leder er generelt stor. Selv hans alder, som menes at være mellem 36 og 38 år, er ukendt, ligesom ubekræftede likvideringer af familiemedlemmer og rådgivere klæber til Kim Jong Un.

Kim Jong Un besøger en militærøvelse i Nordkorea, 2. marts 2020.

Men nu er det diktatorens eget liv og helbred, som har fået stort internationalt fokus.

Kim Jong Un blev sidst set den 11. april på et statsmøde i kommunistpartiet.

Siden har flere internationale medier, bl.a. CNN og Reuters, rapporteret, at hans dårlige livsstil med overvægt og rygning har bragt diktatorens liv »i alvorlig fare«.

Ifølge CNN har han angiveligt gennemgået en større hjerteoperation på Kim-familiens eget hospital i byen Hyangsan.

Beretningerne går på, at han er ved at komme sig oven på den komplicerede operation, men at hans tilstand er ukendt.

Det sydkoreansk medie Daily NK, der er drevet af nordkoreanske afhoppere, beretter desuden, at Kim Jong Un 'har lidt af hjerteproblemer siden august, hvilket har skyldes overvægt, rygning og stress'.

Søndag har mystikken fået endnu mere liv, da billeder frigivet af 38 North, et Washington-baseret projekt, der overvåger Nordkorea, angiveligt viser, at Kim-familiens personlige tog var i den nordkoreanske by Wonsan den 21. og 23. april.

Toget er udelukkende forbeholdt Kim-familien, og der spekuleres nu i, om Kim Jong Un var ombord.

Kim Jong Un og Donald Trump mødes i den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea, 30. juni 2019.

Rygterne om Kim Jong Uns svigtende helbred er kommet så vidt, at USA's præsident Donald Trump kommenterede dem på et pressemøde tirsdag.

»Jeg håber, at han har det godt. Vi må se, hvordan det går ham. Vi ved ikke, om historierne er sande. Hvis hans tilstand er, som historierne fortæller, så er det en meget alvorlig tilstand,« sagde han.

Netop Trump har efter store konflikter og trusler om angreb mellem USA og Nordkorea forsøgt at skabe en fredelig relation mellem de to militærmagter.

Det har siden juni 2018 ført til tre forsoningsmøder mellem de to magtfulde mænd, efter Kim Jong Un havde truet med missilangreb mod USA.

Slå koldt vand i blodet

I USA holder man derfor nøje øje med Kim Jong Uns forsvinden, lyder meldingen fra USA’s nationale sikkerhedsrådgiver, Richard O’Brien.

Nordkorea-eksperten Bruce Klingner advarer dog mod at drage for hastige konklusioner.

»Der har svirret rygter om Kims helbred. Hvis han er indlagt, vil det forklare, hvorfor han ikke var til stede ved den vigtige højtidelighed den 15. april (fejringen af grundlæggeren af den kommunistiske stat, Kim Il-sungs, red). Men der har over årene været mange forkerte historier om hans helbred. Vi må vente og se,« siger han til CNN.

Det er heller ikke første gang, at Kim Jong Un er forsvundet. Tilbage i 2014 var han forsvundet i seks uger, og da da han endelig dukkede op igen, støttede han sig til en stok.

Ifølge sydkoreanske efterretningskilder havde han fået fjernet en cyste på anklen, skriver Jyllands-Posten.

I januar var det diktatorens faster Kim Kyuong-hui, som pludselig dukkede op efter over seks år, hvor hun officielt ikke var blevet set.

Hendes forsvinden skete i 2013, kort efter Kim Jong Un henrettede hendes mand Jang Song-thaek.