Der findes absolut ingen oplagt afløser for Aleksandr Lukasjenko – af en åbenlys grund.

»Det hviderussiske styre er meget personorienteret. Hvis man kørte en efterfølger i stilling, vil det være det samme som at invitere til et statskup,« siger Hvideruslandsforskeren Ryhor Nizhnikau til Aftonbladet.

Men spekulationerne er begyndt.

For rygterne om den hviderussiske præsidents skrantende helbred har nu eskaleret over flere dage, hvor Aleksandr Lukasjenko har holdt sig væk fra offentligheden siden sin deltagelse i 9. maj-fejringerne i Moskva i sidste uge.

Aleksandr Lukasjenko dukkede mandag op ved en militærbase.

Og selv om den 68-årige statsleder mandag pludselig dukkede op på en officiel optagelse fra en militærbase, gav det kun grobund for yderligere undren.

Så hvad hvis helbredet – eller i værste fald et sygdomsrelateret dødsfald – vil betyde, at der skal findes en ny præsident i det østeuropæiske land, hvor Aleksandr Lukasjenko har siddet ved magten siden 1994.

Ifølge Ryhor Nizhnikau, der er tilknyttet Det udenrigspolitiske institut i Finland, vil det blive afgjort af Vladimir Putin i Moskva.

Han opridser to scenarier. På kort og lang sigt.

»Hvis han skulle dø i morgen, vil vi se, at Moskva vælger og godkender en kandidat fra den hviderussiske elite,« siger Ryhor Nizhnikau, og supplerer med, at mange her allerede igennem længere tid har forsøgt at pleje egne interesser over for den store nabo:

»De har alle gjort deres bedste for at bevise, at de er de mest loyale og det bedste valg som afløser.«

Sker et magtskifte i Hviderusland først om to-fem år vil situationen være en anden.

Her vurderer Ryhor Nizhnikau, at en helt anden profil vil dukke op og sætte sig på magten: Altså vil få den tildelt af Moskva.

»Så får vi sandsynligvis en obskur og usandsynlig kandidat, som kommer ud af ingenting, ligesom Putin selv gjorde i 1999,« siger Ryhor Nizhnikau:

»Det vil være en person, der er helt ren og ikke smudset til af krigen eller kontakter til Vesten, og vedkommende vil sandsynligvis være russisk agent og har stået i nær kontakt med den russiske sikkerhedstjeneste.«

Men selvom Aleksandr Lukasjenko ofte betragtes som en marionet for Vladimir Putin, og selvom hans mange valgsejre betragtes som omgærdet af svindel, skal der dog en vis accept til fra det hviderussiske folk.

»Der kommer til at være et vindue, hvor folkets stemme kan blive hørt. Det er ikke muligt at ignorere hverken folket eller eliten,« siger Ryhor Nizhnikau.