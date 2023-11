To statslige russiske nyhedsbureauer skrev mandag, at Moskva var ved at flytte tropper 'til mere gunstige' positioner øst for Dnipro-floden i Ukraine.

En lettere omskrivning af, at russerne skulle være trængt tilbage af Ukraine i området.

Få minutter senere blev informationerne dog trukket tilbage.

Det skriver Guardian, der mener, at hændelsen tyder på uenighed mellem Ruslands militær og statslige medier om, hvordan man skal rapportere om situationen på slagmarken i det sydlige Ukraine.

Der går mange rygter om situationen ved fronten i Kherson-regionen.

Det USA baserede Institute for the Study of War skrev i sidste uge, at Ukraine så ud til at have gennemført angreb på tværs af Dnipro i Kherson Regionen i oktober, og i løbet af weekenden har flere medier skrevet, at den ukrainske hær skulle have krydset Dnipro-floden og taget flere positioner tilbage fra russerne.

Ifølge Guardian siger talsmanden for den russiske regering, Dmitrij Peskov:

»Vi kommenterer ikke på udviklingen af den særlige militære operation. Det er vores militærs, vores eksperters privilegium. I dette tilfælde mener vi, at vores militæreksperter kan og bør udtale sig.«

Hæren har dog ikke været ude med nogen udtalelse endnu.