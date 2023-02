Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rygterne svirrer og summer i øjeblikket i Kyiv.

For noget tyder på, at noget stort muligvis kan være under opsejling i den ukrainske hovedstad.

Det skriver en række medier, herunder The Guardian, Sky News og TV 2.

I morgentimerne kunne det ukrainske tv-selskab Suspilne berette om, at en række gader var blevet lukket i hovedstaden – angivelig på grund af, at en udenlandsk delegation ville ankomme til stedet.

Siden har det udviklet sig til rygter om, at blandt andet en højtstående vestlig embedsmand vil ankomme.

Ukraine har dog ikke selv udtalt sig om det eller kommenteret rygterne.

Til TV 2 fortæller kanalens egen korrespondent Rasmus Tantholdt, der opholder sig i byen, at han har fået at vide, at de ikke må forlade deres hotel, mens de også har fået at vide, at de ikke må filme i tidsrummet fra klokken 10 til 12 lokal tid:

»Jeg har aldrig oplevet så stort et sikkerhedsopbud som det, vi oplever her til formiddag,« fortæller Rasmus Tantholdt til TV 2.

Den ukrainske journalist Olga Tokariul har på Twitter også sat nogle ord på de mange forlydender:

'Der er spekulationer om besøget af en højtrangerende vestlig embedsmand i Kyiv i dag, da vejene i centrum af den ukrainske hovedstad er lukket for trafik, og den ukrainske udenrigsminister har aflyst sin tur til Bruxelles her til morgen. Den amerikanske præsident Biden er ventet i Warszawa i dag,' skriver hun.

Joe Biden skal efter planen til Polen i forbindelse med markeringen for årsagen fra Rusland invasion af Ukraine.

I sidste uge oplyste Det Hvide Hus ifølge Sky News, at den amerikanske præsident ikke ville krydse ind i Ukraine under sit besøg.

Det vides derfor endnu ikke, hvad der helt præcis vil – eller kan – ske i Kyiv, men ifølge The Guardian gætter mange på, at netop Joe Biden - eller den amerikanske vicepræsident, Kamala Harris - kan være på vej mod stedet.