For blot en uge siden insisterede den hviderussiske præsident på, at han »ikke var ved at dø.«

Alligevel spreder rygterne sig fortsat om 68-årige Alexander Lukasjenkos helbred.

Det skriver Independent.

Spekulationerne om Lukasjenko startede tidligere på måneden, da præsidenten mødte op med bandager på hånden til den russiske fejring af sejren over Nazityskland under Anden Verdenskrig.

Så lød meldingen fra flere, heriblandt den tidligere hviderussiske præsidentkandidat Valerij Tsepkalo, at han var blevet indlagt på et elitehospital i Moskva efter sit besøg hos Putin.

Og da han samme uge heller ikke deltog i landets nationale fejring af flaget, blev mystikken endnu større.

Selv har den hviderussiske præsident for nylig affejet rygterne om hans helbred og udtalt, at han har været ramt af en virus – og altså ikke har den ene fod i graven.

Hans administration har desuden delt billeder, videoer og interviews for at forsøge at aflive rygterne, skriver Independent.

Alexander Lukasjenko, der ofte bliver døbt Europas sidste diktator, har været præsident i Hviderusland siden 1994.