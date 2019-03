Hvor er Kong Mohamed VI’s hustru, prinsesse Lalla Salmaa?

Det spørgsmål stiller mange marokkanere sig selv, efter den ellers så synlige og markante prinsesse har været forsvundet fra rampelyset siden oktober 2017.

Siden da har ingen medier turde skrive et eneste ord om det mystiske fravær, og derfor går der utallige rygter om, hvor hun er, og hvad hun laver.

Det skriver Jyllands-Posten, der har en korrespondent i Kairo.

Er hun flyttet til Grækenland? Måske USA? Er hun blevet skilt fra sin mand og kæmper nu for retten til at se sine to børn, eller er hun blevet set på en ferie i Italien med børnene? Måske er hun stadig i Marokko?

Rygterne har været mange.

Og prinsesse Lalla Salmaas forsvinden bliver ikke mindre bemærkelsesværdig af, at hun siden sin første optræden som Kong Mohamed den VI’s hustru tilbage i 2002 har været alt andet end anonym.

Fra start blæste hun nemlig både den royale familie og det marokkanske folk bagover med sin anderledes stil, der adskilte sig fra alle andre tidligere prinsesser.

Her ses Marokkos Kong Mohamed VI's og prinsesse Lalla Salma sammen med deres to børn. Her tilbage i 2011. Foto: AZZOUZ BOUKALLOUCH

Hun nægtede eksempevis at bære tørklæde, gik ofte klædt i jeans og vakte også opsigt med sine liberale holdninger.

Hun skrev samtidig historie, da hun blev den første hustru til en marokkansk regent, der fik en officiel, royal titel, ligesom hun også fik kongen til at offentliggøre, at han ikke ville tage andre hustruer end hende.

Den i dag 40-årige Lalla Salmaa har tidligere etableret en velgørenhedsorganisation til støtte for kræftofre, ligesom FN's velgørenhedsorganisation, WHO, gjorde hende til goodwill-ambassadør.

55-årige Kong Mohamed VI og prinsesse Lalla Salmaa har børnene kronprins Moulay Hassan på 15 og prinsesse Lalla Khadija på 12.