Efter invitationerne til weekendens stort anlagte G20-møde blev sendt ud forleden, har det skabt voldsom furore. Ikke mindst i værtslandet, Indien.

Det var nemlig ikke præsidenten for Indien, der udsendte middagsinvitationerne, men i stedet præsidenten for Bharat. Det har nu skabt en sand rygtestorm.

For er verdens største land målt på indbyggertal ved at skifte navn?

Spekulationerne i Indien er siden gået amok.

Det kan man blandt andet læse i flere indiske medier herunder Times of India, og CNBC.

Første medie beskriver, at den indiske premierministers parti formentlig vil komme med et forslag om navneskiftet i det indiske parlament mellem 18.–22. september.

Det bliver umiddelbart bekræftet af en af lederne fra landets støre oppositionsparti Congress Party på X – tidligere Twitter.

»Så rygterne er virkelig sande. Rashtrapati Bhawan (Indiens svar på Det Hvide Hus, red.) har sendt en invitation ud til G20-middag 9. september i 'Præsidenten af Bharat's navn i stedet for i 'Præsidentens af Indien's navn, skriver Jairam Ramesh fra Congress-partiet.

sådan så det ud, da statsminister Mette Frederiksen mødtes med Indiens premierminister, Narendra Modi, i præsidentpaladset Rashtrapati Bhawan i New Delhi i 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Netop Bharat er Indiens navn på et af landets hovedsprog hindi.

Og derfor er det det navn, mange indere bruger om deres land i daglig tale.

Umiddelbart bliver et eventuelt navneskift af verdens mest folkerige land mødt med positiv stemning fra medlemmer af regeringspartiet Bharatiya Janata Party – også kendt som BJP.

Til Times of India slår flere prominente medlemmer af Narendra Modis parti fast, at de ville byde et navneskift velkomment.

»Vores lands navn har været Bharat i evigheder. Uanset sproget, så er navnet forblevet det samme,« lyder det blandt andet fra et partimedlem til mediet.

Hos Congress-partiet er stemningen dog mere lunken. Her mener flere, at det mulige navneskift kan være en konsekvens af, at den samlede opposition i landet bruger INDIA, som sin forkortelse.

Endnu er det ikke bekræftet, om et officielt navneskift vil finde sted. Men det kan være, at det står klart i den kommende weekend.

Her er New Delhi vært for en række af verdens ledere.

G20 har dog allerede trukket overskrifter af en anden grund. Det skyldes, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, ser ud til at blive væk.

Noget af en bet for værtslandet Indien – muligvis Bharat.