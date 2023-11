Jobbet i NATO er blevet så højt profileret, at man ikke længere kan udpege embedsmænd. Nu er det nødt til at være tidligere statsledere.

Det vurderer i hvert fald Peter Ernstved Rasmussen, som er redaktør hos olfi.dk, der dækker international forsvars- og sikkerhedspolitik.

»Efter Anders Fogh Rasmussens tid som NATO-generalsekretær er der blevet skabt en trend, og der er ingen tvivl om, at jobbet med NATOs stadigt større rolle er blevet en absolut toppost,« siger Peter Ernstved Rasmussen til B.T.

»Jeg tror ikke, vi kan forestille os, at man vil vælge en embedsmand, om man så må sige. Det er nødt til at blive en tidligere statsminister,« understreger han.

Peter Ernstved Rasmussen reagerer i første omgang på, at norske VG mandag bringer en historie om, at Mark Rutte ifølge højt placerede NATO-diplomater er den foretrukne kandidat, når alliancen langt om længe skal afløse Jens Stoltenberg på posten som generalsekretær.

Ifølge avisen er 56-årige Mark Rutte, som netop har forladt posten som statsminister i Holland efter 13 år, den »mest sandsynlige« kandidat, når NATOs stats- og regeringschefer efter nytår skal forsøge at nå til enighed.

Tidligere er norske Jens Stoltenberg blevet forlænget flere gange med henvisning til, at NATO har været dybt involveret i krigen mellem Rusland og Ukraine, der brød ud i februar 2022.

Ved den seneste forlængelse af Jens Stoltenbergs periode som generalsekretær for NATO gjorde Mark Rutte, som også på det tidspunkt blev nævnt som mulig kandidat, det klart, at han ikke var interesseret.

Men det har nu ændret sig, og senest erklærede Mark Rutte sig for en måned siden åben over for muligheden for, at han kunne lade sig overtale.

Peter Ernstved Rasmussen, redaktør, olfi.dk Foto: Thomas Rønn

»Mark Rutte er en super realistisk kandidat. Han har en kolossal erfaring internationalt og fra at lede et land, og det giver ham utroligt meget street credit,« vurderer Peter Ernstved Rasmussen.

»Derudover kommer han fra et lille land, som er en tro NATO-allieret, og som har købt alle de rigtige ting i USA.«

»Man skal ikke glemme, at det kræver et rigtig, rigtig godt forhold til USA, hvis de skal nikke ja til, at man kan blive som generalsekretær for NATO,« pointerer Peter Ernstved Rasmussen desuden.

Hvad taler imod Mark Ruttes kandidatur?

»Hvis man ser på Hollands NATO-udgifter, så har de været et stykke fra det erklærede mål om to procent af BNP, ligesom Danmark,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

»Det er den største forhindring, men hollænderne har allerede meldt ud, at man kommer til at øge forsvarsbudgettet væsentligt,« understreger han.

Estlands premierminister Kaja Kallas under EU-topmøde i oktober 2023. Foto: Ludovic Marin/AFP/Ritzau Scanpix

Peter Ernstved Rasmussen ser umiddelbart 46-årige Kaja Kallas, som er Estlands premierminister, som den største udfordrer til Mark Rutte.

Tidligere har det nemlig været bragt på bane, at man gerne så en kvindelig generalsekretær i NATO, forklarer han.

»Kaja Kallas' helt store udfordring er, som jeg ser det, at hun for det første ikke har været statsminister særligt længe. I en sammenligning er hun forholdsvis uerfaren,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

Kaja Kallas har været premierminister i Estland siden januar 2021.

»Samtidig taler det imod hende, at de baltiske lande, som er nabo til Rusland, har kørt en skarp retorik over for netop Rusland. Der er en del af landene i NATO, som ikke er interesserede i at eskalere konflikten yderligere og formentlig derfor foretrækker en kompromiskandidat,« slår han fast.

Tidligere har også Danmarks statsminister Mette Frederiksen været under overvejelse i forhold til NATO-jobbet, men det har hun selv afvist interesse i.

»Der er ingen tvivl om, at hun var kandidat til NATO-jobbet. Hun var på listen. Hun er en af høgene i NATO, kan man sige, og Danmark har spillet en væsentlig rolle i Ukraine,« siger Peter Ernstved Rasmussen.

»Det talte imod hendes kandidatur, og det gør det stadig, at Danmark har været meget langt fra at leve op til målsætningen om et forsvarsbudget på to procent af BNP,« erklærer han.

Den nuværende generalsekretær Jens Stoltenberg, som har en fortid som statsminister i Norge, har siddet på posten i NATO siden 2014.

Dengang afløste nordmanden en anden tidligere statsminister, danske Anders Fogh Rasmussen.