Er du ryger, og skal du til Thailand denne vinter, så pas på. Landets rygelovgivning får snart en ordentlig opstramning.

Det bliver forbudt at ryge uden for en masse bygninger og offentlige arealer. Den nye lov er blevet vedtaget og vil træde i kraft om 90 dage.

De nye regulativer for rygere er blevet udstedt af sundhedsministeriet for at tvinge rygerne til at holde sig væk fra offentlige bygninger.

Som dansk ryger på turistrejse til Thailand er det værd at bemærke, at forbuddet omfatter rygning uden for restauranter, pubber og caféer.

Du skal gå mindst fem meter væk fra indgangen eller udgangen til alle offentlige bygninger.

Blandt de bygninger, som er omfattet af forbuddet, er pubber, hoteller, religiøse bygninger og karaoke-etablissementer. Desuden restauranter, vaskerier, biografer, thaimassage-saloner, skoler og en masse andre steder.

Regulativet specificerer også nøjagtigt, hvor der skal laves rygeområder indendørs.

Folk, der ikke følger de nye regulativer, kan se frem til en bøde på 5000 thailandske bath (1000 danske kroner).