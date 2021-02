Dilemmaet om, hvorvidt EU skal indføre vaccinepas eller ej, fyldte en stor del af mødet i Det Europæiske Råd torsdag.

Mødet blev meget apropos afholdt via videolink til Europas 27 hovedstæder. Havde vaccinepas været indført allerede, kunne statslederne i princippet have mødtes som vanligt i Bruxelles.

En række sydeuropæiske lande med Grækenland i spidsen er varme fortalere for at få indført vaccinepas.

»Det er uhyre vigtigt at få skabt en fælles forståelse for, hvordan et vaccinecertifikat skal skrues sammen, så alle medlemsstater vil acceptere det,« sagde Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotakis, til Politico i begyndelsen af februar.

Grækerne har indgået en bilateral aftale med Israel om vaccinepas, der vil give de to befolkninger mulighed for at rejse frit frem og tilbage, når altså de kan fremvise et gyldigt vaccinepas.

Spanien, Portugal og Italien er positivt stemt, og Østrig og flere østeuropæiske lande er også med ombord.

Danmark har allerede meldt ud, at man er påbegyndt en udviklingsfase i samarbejde med Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Men for at et sådant vaccinepas for alvor skal kunne anvendes, skal der være enighed i EU, og mødet torsdag viste med al tydelighed, at det er op ad bakke.

Både Tyskland og Frankrig er fortsat skeptiske. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at han frygter et mere ulige Europa, hvor dem, der ikke vil eller kan blive vaccineret, bliver andenklasses borgere.

Der er fortsat et stort mindretal af vaccinemodstandere i Frankrig, og Macron, der skal til valg næste år, ønsker ikke at udfordre sit vælgergrundlag mere end højst nødvendigt.

Men der er også stor skepsis fra en række af Europas mest prominente videnskabsfolk. Danske læger har skrevet åbne breve til regeringen, hvor de advarer om en række usikkerhedsaspekter omkring vaccinepas. Mange mener slet og ret ikke, at man skal bruge krudt på passene, men i stedet koncentrere sig om at få alle vaccineret i en fart. Så vil problemet gå væk af sig selv, lyder argumentet.

Men også udenlandske videnskabsfolk er skeptiske. B.T. har talt med den tidligere vaccinechef i Storbritannien David Salisbury. Han frygter, at passene vil blive umulige at administrere:

»Vi ved jo ikke, hvor længe en vaccine virker. Hvordan kan man udstede et pas uden en kendt udløbsdato? Det er alt for tidligt at overveje vaccinepas. Man vil også hurtigt løbe ind i en række etiske problemer. Hurtig massevaccination af alle er vejen frem, ikke pas,« siger David Salisbury.

Men EU har mildest taget ikke været hurtigst ude af startblokken, når det gælder vaccineudrulning, og flere steder i Europa advarer man nu om en forestående tredje covid-19-bølge. Østrigs regering melder om meget svære forestående uger, og i både Tyskland og Frankrig er der bekymring for markante stigninger i dele af landet.

Frygten for smitte på tværs af de europæiske grænser har fået en række lande inklusive Danmark til at skærpe grænsekontrollen. Dette er blevet påtalt af EU-Kommissionen, men Mette Frederiksen meldte torsdag ud, at Danmark ikke har i sinde at slække på kontrollen.

Tilbage står et EU, for hvem covid-19 er blevet en stor prøve på mange planer. Unionens manglende evne til at handle hurtigt, da krisen ramte, har medført krav om omstrukturering, og frygten for nye farligere og mere smitsomme varianter truer princippet om fri bevægelighed i Europa.

Kommissionsformand Ursula von der Leyen har i den grad også været i modvind i forbindelse med sin håndtering af krisen, og de næste uger og måneder bliver vigtige, både for hende og for hendes europæiske projekt.

Kravene om vaccinepas er kommet for at blive, og von der Leyen skal nu forsøge at få de 27 medlemslande til at gå i takt, hvad gælder håndteringen af pandemien. Det er ikke lykkedes endnu.