Michael O’Leary kan godt begynde at glæde sig.

For Ryanair-chefen er godt på vej til at indkassere en helt igennem kolossal bonus.

Ifølge Financial Times vil det i så fald endda være en af de største økonomiske belønninger, der nogensinde er blevet udbetalt af et selskab i Europa.

I Michael O'Learys kontrakt står der således, at han skal have en bonus på 100 millioner euro – cirka 745 millioner kroner – hvis Ryanairs aktiekurs når 21 euro i 28 dage.

Ryanair har arbejdet sig op i en position som et af verdens mest dominerende flyselskaber.

Og i fredags satte flyselskabets ny rekord ved at ramme 18,99 euro (en stigning på 50 procent i år), og ifølge Financial Times spår analytikere, at aktiekursen vil nå op på gennemsnitligt 24 euro inden for de næste 12 måneder.

Med andre ord: Katjing!

Oprindeligt skulle bonusaftalen faktisk have været udløbet næste år, men sidste år blev den forlænget til 2028, da aktiekursen lå under 13 euro.

Siden er det kun gået én vej.

Michael O’Leary har stået i spidsen for Ryanair siden 1994, og han har været en afgørende faktor i den store succes, flyselskabet har fået.

Ifølge Financial Times er det irske selskab verdens næstmest værdifulde flyselskab, kun overgået af amerikanske Delta Air.

På det europæiske marked er position ubestridt helt i top.

»Så længe vi ikke foretager os noget dumt, hvilket er en daglig udfordring i vores branche, vil vi fortsat tørre gulv med hvert eneste andet flyselskab i Europa,« som Michael O’Leary, der har en årslån på knap syv millioner kroner, for nylig har sagt til Financial Times.

Han kan i øvrigt også få udbetalt de 100 millioner euro i bonus, hvis Ryanairs regnskab viser et årligt overskud på 2,2 milliarder euro efter skat.

Også her er det også efterhånden tæt på.

Flyselskabet regner med et resultat på mellem 1,85-2,05 milliarder i det kommende regnskab.