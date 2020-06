Topchefen for Europas største lavprisluftfartsselskab går imod Storbritanniens "møg-karantæne" på 14 dage.

Ryanair vil ikke aflyse flyvninger til og fra Storbritannien til trods for den britiske regerings indførelse af en 14-dages karantæne for internationale rejsende.

Det siger topchefen for Europas største lavprisluftfartsselskab, Michael O'Leary, som tilføjer, at tusindvis af briter er ved at bestille ferier.

Ryanair har sammen med EasyJet og IAG - ejeren af British Airways - taget de første skridt til en juridisk indsigelse mod karantænen, som skal hindre en ny bølge med Covid-19.

Til et spørgsmål om, hvorvidt Ryanair vil aflyse fly i juli og august, hvis karantænen forbliver i kraft i disse måneder, svarer O'Leary:

- Nej, fordi fly ud af Storbritannien er fyldt op. Den britiske befolkning ignorerer denne karantæne, fordi folk ved, at den er noget møg.

- Ryanair har tusind daglige fly til byer over hele Portugal, Spanien, Italien og Grækenland fra den 1. juli og alle dage derefter, tilføjer topbossen i det irskbaserede luftfartsselskab.

