40.000 passagerer blev påvirket af strejker hos Ryanair i fredags, og det koster selskabet en milliard.

Dublin. Strejker hos luftfartsselskabet Ryanairs kabinepersonale koster selskabet en milliard kroner. Det oplyser selskabet mandag i en nedjustering af det forventede årsresultat, som kommer til marts.

Fredag blev over 40.000 Ryanair-passagerer i Europa påvirket, da kabinepersonale i Tyskland, Italien, Belgien, Holland, Portugal og Spanien gik i strejke.

Mandag oplyser selskabet, at strejken vil præge selskabets årsresultat.

Ryanairs finansår løber til marts, og forventningen har hidtil været et overskud på 1,25-1,35 milliarder euro. Det svarer til 9,3-10 milliarder kroner.

Den forventning har selskabet altså nu nedjusteret med henvisning til strejken. I stedet forventes nu et overskud på 1,1-1,2 milliarder euro. Det svarer til en nedjustering på lidt over en milliard kroner.

Og der kan være mere turbulens på vej, advarer Ryanair.

- Ryanair kan ikke udelukke yderligere forstyrrelser, hvilket muligvis kræver nye nedjusteringer i forventningerne til årsresultatet, skriver selskabet i en udtalelse.

Strejkerne er et led i en konflikt mellem ledelsen i selskabet og de ansatte, der har stået på i længere tid. De ansatte vil have en lønstigning og afskaffet en praksis, hvor mange er hyret uden et fast ansættelsesforhold.

Et andet klagepunkt er, at ansatte uden for Irland er ansat på irske vilkår. Det forhindrer, at de ansatte kan nyde godt af statslige goder i de lande, hvor de bor.

Ryanair er modsat tidligere begyndt at indgå overenskomster med nogle fagforeninger. I sidste uge indgik selskabet en aftale med kabinepersonale i Italien.

