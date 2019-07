Det irske lavprisselskab Ryanair, der har bestilt mere end 200 eksemplarer af det problemramte Boeing 737 Max-fly, har nu været i gang med malingen.

Selskabet har endnu ikke fløjet med flyet, der har fået forbud mod at flyve over hele verden efter to styrt.

Boeing har allerede bygget flere af de fly, Ryanair har bestilt, og er i gang med flere andre. Og hvad gør man så? Jo, man finder en kreativ løsning.

Nu viser billeder fra Boeings fabrik i den amerikanske by Renton nær Seattle et nyt 737-fly, hvor 'Max' er erstattet med nummeret '8200'.

Det skriver The Independent.

Ryanair har bestilt en særlig udgave af 737 Max-flyet med ekstra sæder og en ekstra nødudgang. Det betyder, at der er plads til 197 passagerer mod de 189, der er standard.

Det var oprindelig planen, at Ryanair ville flyve med 737 Max-flyene fra London-Stansted i maj måned, men det er udskudt på ubestemt tid. I alt skulle Ryanair have modtaget 25 af de nye fly i år.

Boeing er i gang med nogle forbedringer af sikkerheden på flyet, og det anses ikke for sandsynligt, at flyet kommer på vingerne før sidst på året.

HI-Res Photos: The MAX name has been dropped from the high capacity version of the #737MAX8 that @Ryanair has on order. pic.twitter.com/3q5QBN0TTg — Woodys Aeroimages (@AeroimagesChris) July 15, 2019

Netop flyveforbudet har tirsdag fået Ryanair til at nedjustere forventningerne til væksten i passagertallet. Oprindeligt regnede Ryanair med en vækst på syv procent, men nu lyder forventningen på under det halve - tre procent.

Samtidig står selskabet med alt for mange piloter. Der er op mod 300 flere ansat, end der er brug for med den nuværende flåde.

Ryanair erkender selv, at det kan ende med fyringer, og selskabets topchef Michael O'Leary vil begynde en tilpasning til de nye vilkår.

'Vi er begyndt på en serie af samtaler med vores lufthavne for at afgøre, hvilke af Ryaniars underpræsterende eller tabsgivende baser der skal lide under disse midlertidige nedskæringer og/eller lukninger fra november i år,' siger han i en pressemeddelelse.