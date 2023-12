Tirsdag morgen kom piloten i et Ryanair-fly med en overraskende besked til passagererne over højttalerne.

Kort efter måtte flyet nødlande.

Flyet var på vej fra Gatwick-lufthavnen i London til Marokko, da piloten fortalte passagererne, at han havde fået det dårligt.

Derfor nødlandede flyet i den portugisiske by Faro, skriver Metro.

Ifølge det portugisiske medie Correio da Manha udløste nødlandingen en 'rød alarm' i Faros lufthavn.

Det fremgår ikke, om piloten selv stod for nødlandingen eller overlod det til medpiloten at lande flyet i den portugisiske by.

Om piloten efter landingen blev overført til et hospital, fremgår heller ikke.

Der var 18 passagerer ombord på Ryanair-flyet, da det nødlandede. Efter et ophold i Faro kom flyet igen på vingerne og fløj mod destinationen i Marokko.