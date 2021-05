Der var tilsyneladende agenter fra den hviderussiske efterretningstjeneste KGB om bord på det passagerfly, som søndag blev omdirigeret og påbudt at lande i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Det siger Ryanairs administrerende direktør, Michael O'Leary, til irsk radio. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Om bord på flyet var den hviderussiske journalist og oppositionsaktivist Roman Protasevitj, der lever i eksil i Litauen.

Han blev anholdt efter den tvungne mellemlanding i Minsk.

Ifølge hviderussisk stats-tv var det efter personlig ordre fra den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko, at to kampfly gik på vingerne for at eskortere Ryanair-flyet ned, da det var i hviderussisk luftrum søndag eftermiddag.

Ifølge Hviderusland var der en 'sikkerhedstrussel' mod flyet. Det var på vej fra Grækenlands hovedstad, Athen, til Litauens hovedstad, Vilnius.

Michael O'Leary kalder over for irsk radio landingen for 'statssponsoreret flykapring'.

»Det her er et eksempel på statssponsoreret flykapring. Det lader til, at myndighedernes intention var at fjerne en journalist og hans ledsager.«

»Vi mener, at der også var nogle KGB-agenter om bord på flyet,« siger den administrerende direktør.

Med Roman Protasevitjs ledsager henvises der til en kvinde, der var med aktivisten på flyet, og som tilsyneladende også er blevet tilbageholdt i Minsk.

Litauens præsident, Gitanas Nauseda, sagde sent søndag på et pressemøde, at kvinden ikke var om bord på flyet, da det fik lov til at forlade Minsk igen.

Hvideruslands transportministerium har mandag morgen meddelt, at det vil nedsætte en kommission, der skal undersøge omstændighederne om omdirigeringen af passagerflyet.

Ministeriet vil offentliggøre resultaterne »snart«, oplyser det ifølge det russiske nyhedsbureau RIA, skriver Reuters.