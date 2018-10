Det irske lavprisselskab Ryanair har mødt kraftig kritik for ikke at gøre nok for at bremse en mandlig passager, der overfusede en 77-årig kvinde med racistiske bemærkninger.

»Grimme sorte svin,« siger manden i en video af episoden, der udspillede sig ombord på en flyvning fra London-Stansted til Barcelona i fredags.

Manden mente ikke, kvinden var hurtig nok til at flytte sig, så han kunne få sædet ved vinduet.

Selv om hendes datter fortalte ham, at hendes mor lider af leddegigt og derfor ikke bevæger sig så hurtigt, fortsatte han med at overdynge hende med skældsord, skriver The Guardian.

Foto: Ralph Orlowski Vis mere Foto: Ralph Orlowski

»Jeg er fucking ligeglad med, om hun er handicappet eller ej - hvis jeg beder hende om at flytte sig, skal hun flytte sig,« lyder det fra manden.

En medpassager på rækken bagved beder ham stoppe, og en kabineansat beder ham om at falde ned. Bortset fra det, er det ikke meget, personalet gør.

Flere af de andre passagerer opfordrede personalet til at smide manden af flyet, men i stedet blev kvinden flyttet til et andet sæde. Det har fået flere britiske politikere til tasterne på Twitter, hvor blandt andet Margaret Ferrier fra det skotske parti SNP kalder videoen »chokerende«.

Nu er optrinnet blev en sag for politiet i Essex, der samarbejder med Ryanair og spansk politi om efterforskningen. Idet der nu er tale om en politisag, har Ryanair ingen kommentarer.