Luftfartselskabet Ryanair aflyser 600 flyafgange onsdag og torsdag i næste uge på grund af strejke, oplyser selskabet på Twitter.

I alt vil op mod 100.000 passagerer blive påvirket af strejken, vurderer Ryanair. Det rammer passagerer, der flyver til eller fra Belgien, Portugal og Spanien.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI — Ryanair (@Ryanair) July 18, 2018

Årsagen til de mange aflysninger skyldes ifølge Ryanair strejker blandt flyselskabets cabinepersonale i netop de nævnte lande. Personalet ønsker nedre vilkår og løn.

'Disse strejker er helt uberettigede og opnår ikke andet end at forstyrre familieferier,' skriver Ryanair i en meddelelse.

Selskabet tilføjer, at dets kabinepersonale 'nyder god betaling" på op til 40.000 euro (300.000 kroner) om året "i lande med høj ungdomsarbejdsløshed'.

Kabinepersonale fra hele Europa offentliggjorde tidligere på måneden en liste med 34 krav til Ryanairs ledelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Foruden 'en fair løn at leve for' vil de blandt andet have bedre betaling på sygedage og kontrakter, der er udformet efter deres eget lands love i stedet for irsk lov. Ryanair har hjemme i Irland.

De omkring 100.000 passagerer, som bliver påvirket af aflysningerne fordeler sig på omkring 50.000 hver af dagene.

Aflysningerne fordeler sig på følgende måde:

Op til 200 af 830 afgange til og fra Spanien.

Op til 50 af 180 afgange til og fra Portugal.

Op til 50 afgange af 160 til og fra Belgien.

Op til 300 af 2.400 afgange i hele Europa.

Det oplyser Ryanair i en pressemeddelelse. Her oplyses det også, at det er omkring 12 procent af alle Ryanairs afgange onsdag 25. juli og torsdag 26. juli, der aflyses.

Samtidig oplyser flyselskabet, at samtlige påvirkede kunder vil blive tilbudt alternative flyafgange eller vil få deres penge retur.

Endnu står ikke klart, om danske afgange påvirkes.

/ritzau/