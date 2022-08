Lyt til artiklen

»Som det ser ud lige nu, så kommer jeg aldrig til at holde en kæreste i hånden på gaden. Det er for farligt.«

Forestil dig, at du lever i et land, hvor den, du er, er fordømt af både regeringen og befolkningen. Sådan er livet for russiske Yala, der er nonbinær og homoseksuel.

Da Yala blev født, blev Yala tildelt kønnet kvinde og levede sådan i mange år. Det er først det seneste år, at de sprang ud som nonbinær. Derfor er Yalas pronominer heller ikke længere hun/hende/hendes, men de/dem/deres. Det er kønsneutrale pronominer, og det er dem, B.T. kommer til at bruge i artiklen.

»Jeg troede egentlig, at jeg skulle have et liv, hvor jeg skulle giftes med en mand og leve et heteroseksuelt liv, men jeg kunne mærke, at der var noget inden i mig, som var anderledes,« siger Yala.

Yala er en del af LGBT+-miljøet i Moskva, men gemmer sin ægte identitet for offentligheden og sin familie. Foto: Privatfoto Vis mere Yala er en del af LGBT+-miljøet i Moskva, men gemmer sin ægte identitet for offentligheden og sin familie. Foto: Privatfoto

Det var altid de kvindelige skuespillere, der gav sommerfugle i maven, og da Yala blev lidt ældre – cirka 14 år – opdagede de via internettet, at der faktisk var mennesker i verden, der var kærester og endda gift med kvinder.

»I det samfund, jeg voksede op, var der ingen, jeg kunne spejle mig i, så jeg vidste slet ikke, at det var en mulighed. LGBT+-personer eksisterede ikke i min bevidsthed dengang,« siger 18-årige Yala og fortsætter:

»Senere begyndte jeg at mærke, at jeg nok heller ikke var en kvinde. Sådan ser jeg ikke mig selv.«

Yala har først for nylig fortalt det til sin mor. Yala tror ikke, resten af familien vil acceptere deres køn og seksualitet. Heldigvis har de nogle gode venner. Mange af dem er også en del af LGBT+.

Hvad betyder nonbinær? I vores YouGov-måling spurgte vi danskerne, om de kender forskellige ord, der er en del af LGBT+-lingoen: For eksempel spurgte vi:



'Ved du, hvad det vil sige at være nonbinær?' 61 procent af danskerne svarede 'Nej' eller 'Jeg er i tvivl' til det spørgsmål. Forklaring:

Nonbinær er en kønsidentitet, som betegner personer, der ikke identificerer sig som mand eller kvinde. Det er individuelt, hvordan nonbinære oplever deres køn.

»Jeg føler mig tryg sammen med mine venner. Men jeg føler mig ikke tryg, jeg er meget bange for at være queer her i Rusland.«

Yala ved, at deres identitet er forkert i de flestes øjne. I 2013 blev der i Rusland indført en lov, som forbød 'homoseksuel propaganda' blandt børn og unge. Det betyder, at man ikke må formidle information til børn om LGBT+-personer eller miljøet.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har vurderet, at loven er i strid med menneskerettighederne, men nu er det på tale blandt toppen i russisk politik, at loven også skal gælde for information formidlet til voksne.

»Jeg ved, der findes lande, hvor man kan være queer, og det ikke er et problem. Det føles virkelig uretfærdigt, at jeg hver dag skal frygte at blive råbt efter, anholdt, tæsket eller i værste fald slået ihjel. Hvad har jeg gjort for at ende i det her land?« spørger Yala med frustration i stemmen.

To af Yalas queer venner besluttede at blive gift for at undgå spørgsmål fra deres forældre. Her står de foran rådhuset i Moskva efter cermonien. Yala står i midten af dem. Foto: Privatfoto Vis mere To af Yalas queer venner besluttede at blive gift for at undgå spørgsmål fra deres forældre. Her står de foran rådhuset i Moskva efter cermonien. Yala står i midten af dem. Foto: Privatfoto

Yala forklarer, at den generelle opfattelse i Rusland er, at det ikke er tilladt at være LGBT+-person i landet.

»Før coronapandemien mødtes mine venner og jeg ofte et særligt sted i Moskva, hvor vi bor. Men da en gruppe af mine venner blev tæsket, så frygtede jeg, at det samme kunne ske for mig. Derfor er jeg stoppet med at komme der,« siger Yala.

De undgår derfor bevidst flere steder i Moskva, holder sig væk fra mennesker, der ikke selv er queer eller ser mistænkelige ud, og de forsøger at skjule deres ægte jeg for deres familie.

Ser politiet, at to af samme køn kysser på gade eller lignende i offentligheden, så vil man ofte blive taget med til den nærmeste politistation, forklarer Yala.

Hvad betyder queer? I vores YouGov-måling spurgte vi danskerne, om de kender forskellige ord, der er en del af LGBT+-lingoen: For eksempel spurgte vi:



'Ved du, hvad det vil sige at være queer?' 57 procent af danskerne svarede 'Nej' eller 'Jeg er i tvivl' til det spørgsmål. Forklaring:

Queer kan være en tilgang til køn og seksualitet, der definerer sig i opposition til samfundets binære kønsforståelse. Queer kan også beskrive en person, der ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig.

»Første gang det sker, får man nok ikke en bøde. Man vil blive tilbageholdt i mange timer, så man bliver bange,« siger Yala.

Bliver man anholdt for homoseksuel adfærd flere gange, så kan det til sidst ende med, at man kommer i fængsel.

»Min drøm er, at der vil være plads til alle en dag. Jeg tror ikke, det er umuligt, men det er svært. Jeg håber, Putin dør snart, så vi får en chance for at få et godt land.«

Yala er et kælenavn, som de bruger. Af sikkerhedsmæssige årsager bruger B.T. ikke Yalas rigtige navn, men vi bruger foto og video med tilladelse fra Yala.