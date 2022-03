»No war.«

Det var de sidste ord, der blev sagt på den russiske tv-kanal TV Rain torsdag, inden alle kanalens medarbejdere forlod studiet i protest. Det skriver blandt andre Express.

Og netop de almindelige russeres protester er, hvad der i sidste ende kan fjerne Putin fra magten, siger Rusland-ekspert og seniorforsker ved DIIS Flemming Splidsboel.

»Hvis Putin ikke bliver skubbet ud af sin egen omgangskreds på grund af sanktionerne, der rammer dem - så kunne der godt komme en folkerevolution i Rusland på et tidspunkt i fremtiden,« siger Flemming Splidsboel.

Den russiske kanal TV Rain var en af de sidste uafhængige medier tilbage i Rusland. Men sidste uge valgte de russiske myndigheder at forbyde den at sende.

Myndighederne anklagede den for blandt andet at tilskynde til protester og forstyrre den offentlige orden.

TV Rain har fungeret som en uafhængig og kritisk stemme – især kritisk over for Kreml i Moskva, hvor Putin og hans administration har kontor.

Men torsdag var så sidste sendedag for kanalen, der sluttede aftenens udsendelse med at samle alle medarbejderne i studiet, inden de forlod det igen i samlet flok med ordene »no war.«

Efterfølgende blev der sat en gammel optagelse af balletten ‘Svanesøen’ på skærmen.

Og det var ikke helt tilfældigt.

Den blev nemlig sat på som reference til Sovjetunionens kollaps i 1991, hvor sovjetiske tv-stationer viste balletten i tre dage i stedet for optagelser af de borgerlige uroligheder, der herskede i hele landet.

Rusland-eksperten Flemming Splidsboel fortæller, at vi allerede nu ser russiske protester og demonstrationer mod Ruslands invasion af Ukraine.

»Lige nu bliver det russiske folk banket af militæret, hvis de går et par hundrede ned og demonstrerer,« siger han og fortsætter:

»Men hvis de er 5.000 eller 50.000, så kan de ikke allesammen få bank. Det er den koordination, der kan være svær, men nødvendig.«

Og netop de almindelige russiske borgere er også dem, som den ukrainske præsident Zelenskij håber kan være med til at stoppe krigen i sidste ende.

Det gav han udtryk for i en tale sidste uge, hvor han talte russisk for at henvende sig direkte til de russiske borgere:

»Hvem kommer til at lide mest på grund af krigen? Folket. Hvem er mest imod krigen? Folket. Hvem kan stoppe den? Folket. Men er de folk blandt jer? Det er jeg sikker på.«

Zelenskij sagde, at han godt var klar over, at talen ikke blev sendt på russisk stats-tv, men at det var vigtigt, at russerne hørte den:

»Hvis de russiske ledere ikke vil sætte sig ved bordet med os og forhandle fred, vil de måske sætte sig ved bordet med jer. Vil russere have krig? Jeg vil gerne vide svaret. Men svaret afhænger kun af jer, borgere i Den Russiske Føderation.«