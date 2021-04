Det russiske forsvarsministerium siger efter uger med øgede spændinger, at militær manøvre er overstået.

Rusland er fredag begyndt at trække militære styrker væk fra grænseområdet til Ukraine. De har gennemført en stor militær manøvre i området.

Det oplyser det russiske forsvarsministerium efter flere uger med øgede spændinger mellem Rusland og Vesten.

Militære enheder og formationer er for øjeblikket på vej mod jernbanestationer, luftbaser og skibe. Det oplyser ministeriet ifølge russiske nyhedsbureauer.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu gav torsdag topledelsen i landets væbnede styrker ordre til at trække de militære styrker tilbage til deres faste kaserner og baser fra fredag. Tilbagetrækningen vil være gennemført helt i begyndelsen af maj.

Dette blev øjeblikkeligt budt velkommen af den ukrainske præsident, Volodymyr Zelenskij. Han understreger, at hans lands militær vil blive ved at følge udviklingen ved grænsen meget nøje.

Koncentrationen af russiske soldater tæt ved Ukraine havde sammen med flere andre sager skabt meget stærke spændinger mellem Rusland og Vesten.

Blandt andet har Moskvas behandling af den fængslede oppositionsleder Aleksej Navalnyj forstærket krisen. Navalnyj sultestrejker. Han er stærkt svækket blevet overført til et hospital uden for fængslet.

Samtidig har Nato udtrykt bekymring over Ruslands ageren i en spionstrid med Tjekkiet.

Det er sket, efter at Tjekkiet har sagt, at to russiske spioner stod bag en dødelig eksplosion i et tjekkisk våbendepot for fire år siden. Spionerne beskyldes for et giftangreb i Storbritannien i 2018.

- Nato-landene udtrykker dyb bekymring over de destabiliserende handlinger, som Rusland fortsætter med at udføre i det euroatlantiske område - blandt andet på alliancens territorium. De står sammen med Tjekkiet i fuld solidaritet, siger de 30 Nato-allierede i en erklæring, som blev offentliggjort torsdag.

Ukraines militær har kæmpet mod prorussiske separatister i de østlige regioner Donetsk og Lugansk siden 2014, hvor russerne annekterede Krimhalvøen.

Mindst 31 ukrainske soldater er blevet dræbt i år. Konflikten har i alt kostet flere end 13.000 mennesker livet.

/ritzau/AFP