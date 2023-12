Dugfriske dronebilleder afslører, at russerne har fundet et nyt trick.

Et trick, der skal sørge for, at de ikke ender med patroner i brystkassen og hovedet.

Videoen er delt af det ukrainske militær med mediet Radio Free Europe/Radio Liberty som afsender.

De nye droneoptagelser stammer angiveligt fra den vestlige Zaporizjzja-region. Her kan man så se, at de russiske styrker angiveligt bruger ukrainske krigsfanger som menneskelige skjolde under kampoperationer.

Ruslands styrker gemmer sig bag de ukrainske krigsfanger, mens de skubber dem foran sig frem mod ukrainske stillinger nær byen Robotyne, skriver mediet.

Det har ikke været muligt for B.T. at verificere video og oplysninger.

De ukrainske krigsfanger har angiveligt ingen våben og har hænderne i vejret, men de bliver tvunget frem mens russiske styrker peger håndvåben i ryggen på dem.

Eksperter forklarer til mediet, at der kan være tale om mulig krigsforbrydelse.

Ifølge Institute for the Study of War findes der også klip, hvor man kan se en af fangerne, der forsøger at flygte, men så bliver skudt.

Den ukrainske anklagemyndighed har efterfølgende indledt en straffesag på baggrund af 'mulig overtrædelse af krigens love og skikke,' lyder det.

Det ukrainske militær, som har delt videoen, beskriver, at handlingerne også tyder på rekognoscering ved kamp med det formål at identificere ukrainske positioner.