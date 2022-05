De nægter at kæmpe den russiske kamp i Ukraine.

Og man kan umiddelbart tro, at det betyder problemer med Putin, som vil gøre alt for at vinde krigen.

Men tusindvis af russiske soldater benytter sig af et smuthul, som gør at de kan nægte med ro i sindet. Det skriver The Guardian.

Under russiske militære regler kan tropper, der nægter at kæmpe i Ukraine, blive udsat for afskedigelse, men de kan ikke retsforfølges, lyder det fra den russiske advokat Mikhail Benyash, der har rådgivet soldater, der vælger muligheden for frihed.

Benyash sagde, at tusinder af soldater har været i kontakt med hans hold for at få råd om, hvordan de kunne undgå at blive sendt til kamp.

Blandt dem var 12 nationalgarde fra Ruslands sydlige by Krasnodar, som er en russisk elitebrigade, som blev fyret efter at have nægtet at tage til Ukraine.

»Kommandører forsøger at true deres soldater med fængsel, hvis de er uenige, men vi fortæller soldaterne, at de simpelthen kan sige nej,« sagde Benyash og tilføjede, at han ikke var bekendt med nogen straffesager mod soldater, der nægtede at kæmpe.

»Der er ingen juridisk grund til at starte en straffesag, hvis en soldat nægter at kæmpe, mens han er på russisk territorium.«

Mange soldater har derfor valgt at blive fyret eller forflyttet frem for at gå ind i 'kødkværnen', sagde han.

Tilbage i april skrev advokaten Pavel Tsjikov fra organisationen Agora i en erklæring, at flere end 1000 russiske soldater fra mindst 7 forskellige regioner havde afvist at tage til Ukraine.

Allerede på det tidspunkt viste det sig, at det reelle tal dog er langt højere. Det anslår Tsjikov, der er stifter af den russiske ngo Conflict Intelligence Team, som overvåger det russiske militær.

»Fænomenet med nægtelse er ved at blive systematisk,« siger han til det russiske medie Current Time og tilføjer:

»Ifølge vores estimater er det mellem 20 og 40 procent af de soldater, der er vendt tilbage fra Ukraine, og som blev klargjort til at blive sendt tilbage, der har nægtet at vende tilbage til krigen.«