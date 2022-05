Maskerede russiske soldater ransagede Ninas hjem i det nordøstlige Ukraine. De ledte ikke efter våben, men skolebøger.

Nina arbejder på en ukrainsk skole, og derfor var de russiske tropper på jagt efter hendes skolebøger til eleverne.

Imens hendes mand og datter blev holdt tilbage af de russiske våben, ledte soldaterne overalt efter det ukrainske undervisningsmateriale. Det skriver CNN, der har talt med Nina og kender hendes identitet.

»De ledte overalt, selv i afløb og udendørs toilet,« siger Nina om ransagningen i familiens hjem.

Og Nina er langt fra den eneste, der har oplevet det.



Ukrainske embedsmænd fortæller, at i de områder, som russerne har besat, er der en stigning i trusler og pres overfor ansatte på de ukrainske skoler.



Russerne vil tilpasse undervisningen, så den stemmer overens med den russiske opfattelse af omstændighederne, lyder meldingen. Derfor er de på jagt efter ukrainsk undervisningsmateriale.

Ukraines uddannelsesombudsmand, Serhii Horbachov, fortalte CNN, at regeringen har modtaget mere end 100 rapporter siden februar, hvor lærere, forældre og elever råber om hjælp i de besatte områder.

Nina fik besked på fra de russiske soldater, at hun skulle genåbne skolen og sikre, at børnene vendte tilbage.



Men så langt kom hun aldrig. CNN beretter, at få dage efter ransagningen i hendes hjem flygtede Nina og hendes familie væk fra området.