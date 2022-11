Lyt til artiklen

Det er langt fra tilfredse russiske soldater, som befinder sig i den annekterede Donetsk-region.

Soldaterne er uforstående over for den kamp, som de står over for.

Det skriver CNN.

I et brev, der angiveligt er sendt fra frontlinjerne til en regional guvernør i Rusland, siger mændene fra den 155. brigade af den russiske stillehavsflåde marinesoldater, at de blev kastet ud i et "uforståeligt slag" i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine.

Brevet, der blev offentliggjort af en fremtrædende russisk militærblog i mandags, blev sendt til guvernøren i Primorsky Krai.

»Vi blev endnu en gang kastet ud i en uforståelig kamp af general Muradov og hans svoger, hans landsmand Akhmedov, så Muradov kunne tjene bonusser for at få ham til at se godt ud i Ruslands generalstabschefs øjne,« skrev de.

»Som et resultat af den 'omhyggeligt' planlagte offensiv af de 'store befalingsmænd' mistede vi omkring 300 mænd, døde og sårede, med nogle MIA i løbet af de sidste 4 dage. Vi mistede 50 procent af vores udstyr. Det er vores brigade alene. Distriktskommandoen sammen med Akhmedov skjuler disse fakta og skævvrider den officielle tabsstatistik af frygt for at blive holdt ansvarlig.«

B.T. og CNN kan ikke bekræfte, hvor mange soldater der har underskrevet brevet eller deres rang, men guvernøren bekræftede, at han havde modtaget et brev fra enhedens soldater.