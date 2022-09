Lyt til artiklen

Krig er frygteligt, men der gælder visse regler.

Derfor vækker de ordrer, som en russisk soldat i Ukraine påstår at have modtaget, også opsigt. Det er The New York Times, som har fået fat i mere end 4.000 optagelser af russiske soldater, som ringer hjem fra Kyiv.

»De har fortalt os, at der hvor vi skal hen, går der mange civile rundt. De gav os ordrer til at slå alle, vi ser, ihjel,« lyder det i en optagelse fra en soldat, der kun går under navnet Sergej.

Han taler med sin kæreste og hendes reaktion til den opsigtsvækkende og ulovlige ordre siger alt:

»Hvorfor fuck (skal I, red.) det?«

Hertil lyder forklaringen, at de civile muligvis vil afsløre soldaternes position. Optagelsen afslører dog også, at Sergej ikke har lyst til at adlyde ordren.

»Det lader til, at det er det, vi skal. Dræbe alle civile, der kommer forbi, og slæbe dem ind i skoven. Jeg er allerede blevet morder, men jeg har ikke lyst til at slå flere ihjel og slet ikke nogle, jeg skal se i øjnene.«

Det er en krigsforbrydelse at dræbe civile, der ikke tager del i kamphandlinger, og at rette bevidste angreb mod civile ville være en af de mest alvorlige forbrydelser, der kan begås.

FN har allerede rapporteret om, at de russiske styrker har begået flere krigsforbrydelser under deres invasion af Ukraine.

Efterforskere, som er sendt til Ukraine af FN, har gjort skræmmende fund. Blandt andet skulle voldtægt og tortur af børn helt ned til fire år have fundet sted.

Sergey fortæller også i opkaldet med sin kæreste, at hans overordnede på et tidspunkt beordrede soldaterne til at skyde tre ukrainske fanger. Hovedsageligt, fordi man ikke ønskede at 'spilde' mad på dem.

»Hvis vi lod dem gå, ville de afsløre vores position, så det blev besluttet at skyde dem i skoven,« forklarer Sergej.

Det er ligeledes en krigsforbrydelse at dræbe en modstander, som har overgivet sig eller er ukampdygtig.