Tre dræbte soldater. Og to sårede.

Det blev den fatale konsekvens af en åben skududveksling, som fem russiske soldater i Ukraine havnede i – med hinanden.

Det viser russiske dokumenter fra en undersøgelseskomité, som Yahoo News fået indsigt i.

Heraf fremgår det, at den voldsomme episode fandt sted på en café i den ukrainske by Kherson, som Rusland har haft kontrol over stort set siden invasionens begyndelse i slutfebruar.

Her er, hvad der ifølge dokumenterne skete,

19. juni omkring kl. 20 ankom tre militære officerer fra den russiske sikkerhedstjeneste FSB til restaurationen, hvor de angiveligt oberservede to landsmænd, soldater, der »fordrev tiden med at indtage alkoholiske drikke« iført deres uniform.

Det blev påpeget af FSB-officererne, hvorefter det hurtigt udviklede sig til en skududveksling mellem parterne.

Her blev to FSB-officerer og en af de alkoholdrikkende soldater »dræbt på stedet«.

De to sidste blev efterfølgende indlagt med »skader i varierende grad«.

Episoden er nu genstand for en strafferetlig undersøgelse.

Der har flere gange tidligere været historier fremme om, hvordan russiske soldater har drukket sig fulde under deres ophold i Ukraine.