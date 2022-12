Lyt til artiklen

En 58-årig russisk rigmand blev torsdag anholdt i sit hjem af guld.

Multimillionæren, som er mistænkt for blandt andet hvidvask af penge og sammensværgelser, er blot én af flere rige russere, der er blevet holdt skarpt øje med – og senere anholdt af NCA (National Crime Agency) i London det seneste år.

Det skriver Sky News.

Under anholdelsen fandt NCA både enorme mængder kontanter og flere elektroniske enheder.

Grunden, til at flere og flere russere falder i fælden, skal formentlig findes i, at NCA det seneste år har etableret en særlig enhed med det enkelte formål at efterforske kriminalitet blandt oligarker.

Et formål, der indtil videre er blevet indfriet med stor succes.

»Vi vil fortsætte med at bruge alle vores kræfter og taktikker for at stoppe denne trussel,« udtaler generaldirektøren for NCA, Graeme Biggar, om enhedens mission.

Og kræfterne blev da heller ikke sparet på i forbindelse med NCAs seneste anholdelse af den 58-årige russiske rigmand.

Der var nemlig intet mindre end 50 mand på efterforskningen.