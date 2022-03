Jorden brænder under de russiske oligarker, som har forbindelse til den russiske præsident, Vladimir Putin.

Oligarkernes milliardtunge pengepunge bliver jaget på livet løs, og målet er, at de skal drænes så vidt muligt.

Blandt de store økonomiske sanktioner, der er rettet mod oligarkerne fra EU og USA, er der specielt et helt særligt våben, som tages i brug: beslaglæggelser af luksusyachts og fly.

Derfor er oligarkerne netop nu i gang med et massivt forsvindingsnummer, hvor deres ekstravagante transportmidler gemmes af vejen.

Det viser data fra Marine Traffic og Flightradar, som tracker lokationerne på henholdsvis yachts og fly.

Senest blev den russiske oligark Sergej Tjemesovs yacht beslaglagt i Barcelona. Yachten blev nuppet af de spanske myndigheder mandag og havde en værdi på knap en milliard kroner.

Og Tjemesov er langtfra den eneste russiske oligark, der har mærket den enorme bevågenhed på de luksuriøse transportmidler.

Yachten Solaris ud for Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC

For de italienske og franske myndigheder har ligeledes slået til over for oligarkerne ved at beslaglægge de tre yachts 'Lady M', 'Lena' og 'Amore Vero', som ifølge The Guardian har en værdi på over 1,5 milliarder kroner.

På flyfronten er billedet det samme, da Storbritannien ifølge BBC har beslaglagt et fly, som den russiske milliardær Eugene Shvidler fløj i.

Derfor nærer de russiske oligarker tilsyneladende en stor frygt for europæiske og amerikanske havne og lufthavne.

Og det har formentlig sat gang i det store forsøg på at gemme transportmidlerne.

Yachten Solaris drager sydpå fra Montenegro. Foto: Marine Traffic

Nogle russisk-ejede yachts slukker ifølge avisen Mirror på ulovlig vis for deres AIS, der er skibenes trackingsystem, så de ikke kan spores. Andre russisk-ejede yachts ser ud til at flygte væk fra EUs og USAs greb.

En af de mest kendte russiske oligarker er Roman Abramovich, der selv er taget til Moskva i sit privatfly, hvor det trygt kan parkere. Han ejer også to yachts, som han ivrigt forsøger at få i sikkerhed.

Abramovichs ene yacht Solaris flygtede for nylig fra Spanien og lagde til kaj i Montenegro, der ikke er et EU-medlemsland, mens Abramovichs anden yacht Eclipse havde samme retning. Men nu er der allerede en ny udvikling.

Solaris er på vej væk fra Montenegro i en sydgående retning. Højest sandsynligt mod et helt bestemt sted.

For de russiske oligarker har fundet et tæt på ideelt opholdssted for deres yachts.

Et sted, der ikke har nogen som helst aftale med EU eller USA om at beslaglægge yachterne. Det skriver Reuters.

Maldiverne, Seychellerne og Sri Lanka i Det Indiske Ocean.

Her viser billeder en enorm koncentration af russisk-ejede yachts, som trygt ligger stille i havnene. Ejerne af yachterne lyder blandt andet på Andrey Kostin, Alexei Mordashov og Oleg Deripaska, som alle altså er russiske oligarker.

En af øerne, der udgør Seychellerne. Her holder flere russisk-ejede yachts til. De lilla pile er yachts og andre store skibe. Foto: Marine Traffic

Men det er muligvis ikke yachternes endelige destination.

Spekulationer om, at de vil drage længere østpå, florerer. Ifølge den velfulgte YouTube-side eSysman SuperYachts vil de russiske-ejede yachts drage mod ultimativ sikkerhed.

Til Vladivostok i Rusland.