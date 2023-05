Bølgerne gik højt under et møde, hvor både Ukraine og Rusland deltog.

Meget højt.

Torsdag mødtes Sortehavets økonomiske forum (PABSEC) i Tyrkiet – og hele to gange i løbet af mødet røg delegerede fra Ukraine og Rusland i totterne på hinanden.

Det skriver flere medier, herunder det ukrainske Pravda og Nexta-tv, som er et uafhængigt hviderussisk medie.

Det startede, da russiske Olga Timofejeva talte under mødet. Bag hende udfoldede ukrainske delegerede et ukrainsk flag. Det forsøgte russiske delegerede at sætte en stopper for, hvorefter der opstod håndgemæng mellem repræsentanter fra de to lande.

Formanden for det tyrkiske parlament, Mustafa Sentop, greb ind og fik stoppet skærmydslerne.

Men senere blussede de op igen udenfor selve salen.

Sekretæren for den russiske delegation, Valerij Stavitskij, rev det ukrainske flag ud af hænderne på det ukrainske medlem Oleksandr Marikovskyj – og det fik prompte ukraineren til at gå til angreb på Stavitskij.

Oleksandr Marikovskyj fravristede Valerij Stavitskij flaget og slog ham flere gange i ansigtet. Blandt andet med det resultat, at russeren tabte sine briller.

Ifølge det russiske medie kp.ru måtte Valerij Stavitskij efterfølgende til tjek på hospitalet.

