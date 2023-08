Wagner-leder Jevgenij Prigozjin er blandt de omkomne i onsdagens flyulykke, hvor et Wagner-fly styrtede ned nordvest for Moskva.

Det bekræfter de russiske myndigheder søndag middag.

Sådan skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Udmeldingen kommer fra efterforskerne, efter at de ti lig – der blev fundet ved vraget i Tjer-regionen – er blevet gentestet.

De første billeder fra ulykkesstedet så således ud. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Allerede kort efter, at flyet styrtede ned onsdag aften kom de første meldinger om, at Jevgenij Prigozjin skulle have været ombord.

Hans navn stod således på passagerlisten, der altså bestod af ti navne.

Ny lyder det fra efterforskerne, at identiteten på samtlige ti lig svarer til personerne på passagerlisten.

Det vil sige, at Wagner-grundlægger Dmitrij Utkin også er blandt de omkomne. Læs mere om de ombordværende her

Det vides endnu ikke, hvorfor flyet styrtede ned kort efter afgangen fra Moskva, hvor det var på vej mod Sankt Petersborg.

Nye mystiske omstændigheder kan du læse mere om her, hvor det beskrives, hvordan en mand og en kvinde i timerne op til flystyrtet fik lov at opholde sig alene ombord på Embraer Legacy 600-flyet.

En række eksperter fra vestlige lande har siden i onsdags spekuleret i, at Jevgenij Prigozjin og de øvrige ofre er blevet dræbt efter ordre fra den russiske regering.

Det er dog blevet afvist pure af præsident Vladimir Putins talsmand.