Det har ikke været stort med offentlige russiske modsigelser af krigsindsatsen i Ukraine de seneste mange måneder.

Men her og der kommer der små tegn på, at ikke alle er helt tilfredse med situationen. Det er der nu et helt friskt eksempel på.

Det stammer fra Moskva-regionen, hvor en mindre gruppe af russiske kvinder kommer med en bøn til præsident Putin.

Det har CNN blandt andre beskrevet.

De russiske kvinders bøn til selveste Putin er blevet filmet og lagt ud på den russiske Telegram-kanal Sota.

Alle kvinderne på videoen er enten mødre eller koner til russiske soldater, der blev mobiliseret sidste år.

Kvinderne mener, at deres mænd og sønner er blevet sendt til fronten i Ukraine som »slagtekvæg« uden den rigtige træning.

I opslaget hos Sota kan man blandt andet læse, at mændene angivelig kun skal have fået fire dages træning – og ikke de to uger som lovet minimum – inden de blev sendt ud for at forsøge at storme befæstede ukrainske stillinger.

En gruppe af russiske mødre og koner har stillet sig frem med en bøn til Putin. Foto: Sota Vis mere En gruppe af russiske mødre og koner har stillet sig frem med en bøn til Putin. Foto: Sota

På videoen kan man se kvinderne holde et skilt med datoen 11. marts 2023. Og på skiltet kan man videre læse, at deres mænd tilhører '580 Separate Howitzer Artillery Division', som det beskrives på engelsk.

»Vi beder om, at vores mænd trækkes tilbage fra frontlinjen, og de bliver udstyret med den rette ammunition. De er parate til at kæmpe for deres hjemland, men på den måde de er blevet trænet til. Ikke som stormtropper,« lyder det fra en af kvinderne på videoen.

»Vores mobiliserede bliver sendt som slagtekvæg for at storme befæstede områder – fem ad gangen mod 100 svært bevæbnede mænd,« siger hun også.

Netop de omfattende mobiliseringer af mænd i den kampdygtige alder har betydet, at hundredtusindvis af unge mænd er flygtet fra Rusland siden invasionen af Ukraine.

Samtidig har der været hård intern kritik i Rusland af forholdene for de mobiliserede.

Ifølge de ukrainske myndigheder har mere end 150.000 russiske soldater mistet livet i Ukraine siden invasionens begyndelse for mere end et år siden.