Moskva. I Ruslands politiske liv og i de dominerende medier bliver topmødet mellem Donald Trump og Vladimir Putin opfattet som en klar sejr for den russiske præsident.

Det er en udbredt opfattelse, at Putin fik nedbrudt Vestens beslutning om at behandle Rusland som en paria.

- Vestens forsøg på at isolere Rusland er slået fejl, lyder en overskrift i den statsligt udgivne avis Rossiisskaja Gazeta.

Rosen til Putin fra Ruslands elite står i skrap kontrast til den voldsomme kritik, som har mødte Trump i Washington.

Her beskyldes han for at have været "skammeligt" tilbageholdende over for Putin ved uden videre at acceptere den russiske leders forsikringer og gå imod sine efterretningstjenester.

I den russiske hovedstad er det et accepteret faktum, at topmødet ikke førte til nogle gennembrud på områder som Syrien, Ukraine og nedrustning.

I hele optakten til topmødet blev forventningerne til dets udfald nedtonet fra både russisk og amerikansk side.

Der var mest fokus på selve symbolikken ved, at de to ledere mødtes ansigt til ansigt - fire år efter Rusland blev internationalt isoleret som følge af dets annektering af Krim-halvøen i Ukraine.

- Det er sjovt at tænke tilbage på alt det nonsens, som vi hørte fra Obama om Rusland som en svag "regional magt," siger Aleksej Pushkov, som er medlem af parlamentets overhus.

Han tilføjer, at topmødet i Helsinki gjorde det klart, at verdens udvikling bliver bestemt af USA og Rusland.

Til et spørgsmål om hvordan topmødet forløb siger den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov,: - Det går bedre end super.

/ritzau/Reuters