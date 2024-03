Ambulance fra et nærliggende hospital blev tilkaldt, da Aleksej Navalnyj faldt om, skriver russiske medier.

Aleksej Navalnyj blev forsøgt genoplivet i over en halv time, før han blev erklæret død.

Det oplyser et hospital i Labytnangi ifølge de russiske nyhedsbureauer Tass og Interfax.

Hospitalet i Labytnangi har en afdeling i byen Kharp, som ligger nær den straffekoloni, hvor Navalnyj ifølge russiske fængselsmyndigheder er død.

- Det tog under syv minutter for ambulanceholdet at komme derhen. Det tog lægeholdet under to minutter at komme frem til patienten inde i kolonien.

- Det ankomne lægehold fortsatte de forsøg på genoplivning, som allerede var sat i gang af koloniens læger, og fortsatte med det i over en halv time. Men patienten gik bort, lyder det fra hospitalet ifølge det statsfinansierede Tass, der er et statsfinansieret nyhedsbureau.

Dødsfaldet er ikke blevet bekræftet af hverken Navalnyjs familie eller hans advokater.

Ifølge fængselsmyndighederne døde den russiske oppositionspolitiker efter en gårdtur.

- Navalnyj mistede bevidstheden efter en gårdtur og kunne ikke vækkes med medicin. Et lægehold ankom øjeblikkeligt, og et ambulancehold blev tilkaldt, skriver fængslet i en pressemeddelelse.

Fængslet skriver videre, at der blev gjort forsøg på genoplivning uden held.

Myndighederne har ikke oplyst noget om en dødsårsag. En efterforskning af den skal være sat i gang.

Tass skriver, at Aleksej Navalnyj ikke havde klaget over helbredsproblemer.

Politikerens mor har desuden sagt, at hendes søn var rask, da hun så ham mandag i fængslet.

Navalnyj deltog også i et retsmøde over videoforbindelse torsdag. Her havde han det tilsyneladende godt.

Den russiske politiker var en af de mest kendte kritikere af Vladimir Putin, Ruslands præsident.

Han fik i 2021 en dom på ni års fængsel for at trodse domstolene. To år senere fik han en dom for ekstremisme. Den betød, at der blev lagt 19 år oveni hans fængselsstraf.

En talsmand for Kreml, hvor regeringen har til huse, siger, at Putin er blevet orienteret om dødsfaldet.

Fra Kreml lyder det også, at man ikke har nogen informationer om dødsårsagen.

/ritzau/