En spadseretur rundt i parkeringskælderen i Helsinki lufthavn afslører russernes adgang til Europa.

Side om side står luksusbiler af mærket Bentley, Porsche og Mercedes i parkeringskælderen. Men på russiske nummerplader.

Finland er blevet et transitland for russiske turister, der flyver til Europa.

»Det overrasker mig. Jeg ville ønske, de ikke var her, før Ukraines situation er løst,« siger Jussi Hirvonen, der er en finsk rejsende, til The Guardian.

Foto: Alessandro Rampazzo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Alessandro Rampazzo/AFP/Ritzau Scanpix

De russiske luksusbiler har fundet vejen til Helsinki Lufthavn efter, at EU har lukket sit luftrum for russiske fly på grund af Ruslands invasion af Ukraine.

Mange velstående russere kører derfor til den finske hovedstad. Og der er tale om rigtig mange.

Efter ophævelsen af coronarestriktioner i Rusland 15. juli er antallet af russiske turister, der kommer til Finland, steget voldsomt.

I juli krydsede 230.000 russere grænsen, mens tallet i juni var 125.000.

Men om en uge vil Finland tage problemet op.

Næste EU-udenrigsministermøde foregår i Tjekkiet om en uge, og der vil Finland diskutere visumreglerne.

»Der er virkelig mange russiske turister i lufthavnen i Helsinki for tiden,« siger den finske udenrigsminister, Pekka Haavisto.

Finland har varslet, at landet fra 1. september vil skærpe visumreglerne for russiske turister og kun tillade, at en tiendedel af det tidligere antal får adgang.