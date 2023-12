Mobiliseringen af soldater fra reserven viste sig at være en forfærdelig fejl, skriver russiske soldaterkoner.

En gruppe russiske kvinder retter en skarp kritik mod Ruslands præsident, Vladimir Putin, som de beskylder for at skjule sandheden om, hvordan det går ved frontlinjen i Ukraine.

Det gør han for at kunne blive genvalgt ved det valg, der ventes at komme næste år, mener de.

Kvinderne er gift med soldater, der er sendt i krig i nabolandet.

I et opslag på beskedtjenesten Telegram opfordrer de Putin til at sende deres mænd hjem.

- Vi tier først stille, når vores mænd er hjemme i sikkerhed (for evigt, vi er ikke interesserede i rotation), lyder det i et brev, de har postet i en gruppe kaldet Vejen Hjem på Telegram.

Kvinderne har planer om at demonstrere, men de russiske myndigheder har ikke givet dem tilladelse. Den officielle forklaring lyder, at demonstrationer ikke er tilladt på grund af fare for coronasmitte.

Det er uvist, hvor mange kvinder der står bag kritikken af Putin.

Der er ikke sat navne på dem. I Rusland risikerer kritikere af krigen i Ukraine - som regeringen betegner som en "særlig militæroperation" - at blive idømt flere års fængsel.

- Vi kan huske, at præsidenten lovede, at soldater af reserven ikke ville blive indkaldt, og at opgaverne i særlige militæroperationer ville blive varetaget af professionelle frivillige, skriver soldaterkonerne.

I stedet har deres mænd nu været udsendt i 15 måneder. Mange af dem er blevet dræbt, lyder det videre i opslaget på Telegram.

- Mobiliseringen har vist sig at være en forfærdelig fejl, skriver kvinder.

I efteråret 2022 erklærede Putin, at Rusland ville mobilisere yderligere 300.000 soldater ud over dem, der allerede var sendt til Ukraine for at kæmpe.

I opslaget på Telegram advarer de russiske soldaterkoner om, at ingen kan vide sig sikker, hvis der kommer endnu en mobilisering i 2024.

/ritzau/dpa