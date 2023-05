De seneste fem år skal over 50.000 videnskabsfolk have forladt Rusland.

Nu slår forskere alarm i et åbent brev.

Det er viceformanden for det russiske videnskabsakademi (RAS), Valentin Parmon, som ifølge nyhedsbureauet Interfax har fortalt under et møde, at over 50.000 forskere har forladt Rusland i løbet af blot fem år.

Det skriver The Moscow Times.

Det sker på et tidspunkt, hvor Rusland som følge af de vestlige sanktioner bestræber sig på at blive uafhængig af udenlandsk teknologi.

Men ikke nok med det.

De forskere, som er blevet i Rusland, risikerer at komme på kant med den nye og meget strenge lovgivning, som blev indført efter invasionen af Ukraine.

Lovgivning, som gør det muligt at udstede lange fængselsstraffe til personer, som offentligt kritiserer det russiske styre eller 'den særlige militæroperation', som krigen i Ukraine kaldes i Rusland.

Det er blandt andet gået ud over tre videnskabsfolk fra Institut for Teoretisk og Anvendt Mekanik, som hører under RAS' sibiriske gren.

Efter at de er blevet anholdt og anklaget for forræderi, har instituttet publiceret et åbent brev, hvori det udtrykker stor bekymring:

»Vi forstår simpelthen ikke, hvordan vi kan fortsætte med vores arbejde,« lyder det i brevet fra Institut for Teoretisk og Anvendt Mekanik ifølge The Moscow Times.

»Vi oplever, at enhver artikel eller rapport kan føre til anklager om forræderi,« fortsætter instituttet.

Instituttet advarer også om, at Rusland går glip af fremskridt indenfor hypersonisk teknologi, som blandt andet bruges til at lave hypersoniske missiler, på grund af forræderianklagerne mod de tre videnskabsfolk.

Rektoren for Moskvas statslige universitet, Viktor Sadovnichij, sagde i april, at antallet af videnskabsfolk i Rusland, der er under 30 år, er faldet med 25 procent de seneste 10 år.