Det kan være svært at få adgang til Nordkorea. Meget svært, endda. Men at det også kan være forbundet med besvær for en udlænding at komme ud igen, kan måske overraske nogen.

I hvert fald var en gruppe russiske diplomater og deres familier tvunget til at benytte en dræsine – en lille vogn, der kører på jernbanesporene – for at komme ud af landet. Det var de strikse restriktioner mod covid-19, der har aflyst alle tog ind og ud af landet.

Dræsinen var ovenikøbet uden motor, så den blev skubbet over en jernbanebro og ind i Rusland af ambassadens tredjesekretær, Vladislav Sorokin.

Gruppen på otte medlemmer rejste først med tog og bus, før de satte sig op i dræsinen, for at blive skubbet den sidste kilometer ind i Rusland af jernbanesporene. Det skriver BBC.

Der var ingen motor på dræsinen, så russerne måtte klare sig med tredjesekretæren Vladislav Sorokins muskler. Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS

Nordkorea oplyser stadigvæk, at det ikke har haft nogen tilfælde af covid-19, men alle passagertog til Rusland og Kina har siden starten af sidste år været aflyst. Også de fleste internationale fly har været aflyst.

De russiske diplomater havde altså næsten ingen mulighed for at komme ud. Medmindre de brugte en 'rugbrødsmotor'.

»Siden grænserne har været lukket i over et år, og passagertrafikken er blevet stoppet, så var det en lang og besværlig rejse at komme hjem,« lyder det fra det russiske ministerium for udenlandske affærer i en opdatering på Facebook.

Fotos, som ministeriet har delt, viser diplomaterne på dræsinen med kufferterne i et vinterligt landskab. Man kan se dem juble, da de rejste ind i Rusland.

Her er gruppen af russiske diplomater på vej ud af Nordkorea på en dræsine. Foto: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS

Ambassadens tredjesekretær, Vladislav Sorokin, skubbede dræsinen over broen over Tumenfloden, der udgør grænsen til Rusland på dette sted.

Det var, efter gruppen, der også havde Sorokins treårige datter Varya med sig, havde rejst 32 timer med tog og to timer med bus fra hovedstaden Pyongyang til den russiske grænse.

Der stod folk klar fra ministeriet til at modtage dem i Rusland, hvor en bus transporterede dem videre til lufthavnen i Vladivostok.

Der er sendt ekstra tropper til grænseegnene for at klare eventuelle smitteudbrud, men dem har man ikke set, siger nordkoreanerne.

Gennem det sidste år har mange udenlandske diplomater forladt landet, og vestlige ambassader er blevet lukket.