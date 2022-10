Lyt til artiklen

Flere og flere civile russere er efter alt at dømme klar til at gribe til våben.

De seneste måneder har vi hørt om ukrainere, der har forladt deres familier, hjem og deres normale job for at kæmpe i krigen.

Nu lader det til, at de russere, der bor langs grænsen til Ukraine, er klar til – om ikke at gå i krig – så i hvert fald at gribe til våben og forsvare deres hjem, hvis det skulle blive nødvendigt.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som har besøgt en militær træningslejr for civile i grænseregionen Rostov.

Militærtræning for civile i Rostov-regionen i Rusland. Foto: SERGEY PIVOVAROV

»Jeg har ingen mand, og jeg bor sammen med min mor og min søn. Hvis der skulle ske noget, vil jeg være klar til at forsvare min familie,« fortæller den russiske kvinde Anna til nyhedsbureauet.

Fredag deltog flere russiske civile i et militært lynkursus, hvor de blev undervist i kamptræning.

De blev også udstyrtet med hjelme og skudsikre veste.

Deltagerne var civile, som endnu ikke er en del af Putins mobilisering.

Foto: SERGEY PIVOVAROV

De bliver imidlertid forberedt på at kæmpe, hvis det skulle blive nødvendigt.

»Hvis man har muligheden, må man lære det. For at være klar på, hvad der end kommer,« udtaler en civil russer til nyhedsbureauet.

Reuters melder om både videoer og fotos af civile, der er udstyret med automatvåben og får undervisning i grundlæggende kampteknik.

Netop Rostov-regionen, hvor træningen af de civile foregår, deler flere hundrede kilometers grænse med Ukraine.

Flere af de russere, Reuters talte med i området, giver udtryk for, at de er villige til at forsvare deres land og deres familier.

Ifølge AFP var der lørdag eftermiddag et ukrainsk angreb mod Rusland, hvor to personer meldes dræbt.