»En, to, tre. Venstre, venstre, venstre.«

De militære kommandorer gjalder, mens de uniformerede børn – ikke engang gamle nok til at gå i skole – marcherer i den russiske by Jejsk.

Ifølge CNN kan lignende parader ses overalt i Rusland, hvor krigen i Ukraine har sat sit tydelige præg på dagligdagen for de russiske børn. I Belgograd, i Sakhalin, i Krasnodar, i Vologda, i Astrakhan.

Her undervises de i stigende grad i at være soldater. De lærer at gå i krig.

Og det finder sted i vuggestuen, i børnehaven, i skolen og i gymnasiet.

»Næste generation forberedes til militærtjeneste,« som CNN konkluderer.

Det sker efter direkte retningslinjer fra Vladimir Putin og landets ledelse i Kreml, hvorfra der er udstukket flere og flere nye militære tiltag for børn og unge siden invasionen af Ukraine.

CNN har via en »omfattende gennemgang« af lokale medier og sociale medier fundet frem til, at børn helt ned til syv-otte års-alderen modtager »grundlæggende militær træning«.

En soldat på skolebesøg. Foto: CNN Vis mere En soldat på skolebesøg. Foto: CNN

Det kan være undervisning i at skille og samle våben, det kan være træning i at grave skyttegrave. Det kan være droneflyvning.

Det kan endda være affyring med ladte våben:

»Under vejledning af erfarne militære officerer eller instruktører udelukkende på skydebaner,« som det lyder i et dekret fra det russiske undervisningsministerium.

Så sent som i august underskrev den russiske præsident en ny lov, 'Det grundlæggende om moderlandets sikkerhed og forsvar', der blandt har gjort ture til militære anlæg, deltagelse i militære sportslege og møder med militærpersonale og veteraner obligatoriske.

Samtidig har undervisningsminister Sergej Kravtsov ifølge CNN fortalt, at der i dag er oprettet 10.000 såkaldte militærpatriotiske klubber på skoler og gymnasier.

Omkring en kvart million unge er medlemmer.

Det er også hen over sommeren kommet frem, hvordan den russiske historie er blevet genfortalt i nye lærebøger til landets skoler, hvor blandt andet krigen i Ukraine udpensles fra et et russisk propaganda-synspunkt.

Vladimir Putin selv har også flere gange mødt børn og unge, hvor han har opmuntret til en øget patriotisme over for Rusland.

Som han sagde i august til en gruppe børn på besøg i Kreml.

»Jeg ved, hvorfor vi vandt Den store fædrelandskrig (russisk betegnelse for Anden Verdenskrig, red.): Et folk med sådan en vilje kan simpelthen ikke besejres. Vi var uovervindelige, ligesom vi er i dag,« lød det.