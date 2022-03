London Stock Exchange har suspenderet handel med en række russiske virksomheder.

Det sker efter, at flere russiske aktier kollapsede med hele 99 procent som følge af Ukraine-konflikten og deraf efterfølgende vestlige sanktioner.

Sådan lyder det fra finansmediet Business Insider.

I mellemtiden sagde Ruslands centralbank, at det vigtigste aktiemarked i Moskva ville forblive lukket for fjerde dag i træk, da amerikanske finansinstitutioner stemplede landets aktiver uinvesterbare.

Og det har fået russiske økonomer til at komme med en dyster melding. Blandt andet har Alexander Butmanov drukket 'gravøl' for den russiske økonomi på livetv. Du kan se videoen i toppen af artiklen.

Londons børs sagde, at den ville standse handlen med depotbeviser fra en række store russiske virksomheder, herunder Sberbank, landets største långiver, og energigiganterne Gazprom og Lukoil. Depotbeviser er beviser, der repræsenterer udenlandske aktier.

REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Foto: DADO RUVIC Vis mere REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Foto: DADO RUVIC

Lukningen af ​​Moskvas marked har dog ikke forhindret globale investorer i at dumpe enhver virksomhed med forbindelser til Rusland.

I onsdags styrtede Sberbank så meget som 95 procent på London-børsen til så lavt som 0,01 USD, hvilket bringer årets tab til mere end 99 procent.

Gazprom faldt så meget som 97 procent, og Lukoil faldt 95 procent.

I sidste uge faldt Moskvas MOEX-aktieindeks så meget som 50 procent på en dag.

Ruslands centralbank har beordret Moskva-børsen til at holde lukket i denne uge for at forsøge at afværge et yderligere kollaps i kurserne.

Ruslands regering har bedt den suveræne formuefond om at frigive op til 70 milliarder kroner for at støtte markedet, når det genåbner.