En russisk youtuber er blevet anholdt, fordi han livestreamede en frygtelig video. I den afgik hans næsten nøgne, gravide veninde ved døden, fordi hans kunder havde betalt for, at hun blev misbrugt.

Youtuberen, den 30-årige Stas Reeflay, tvang den 28-årige Valentina 'Valya' Grigoryeva ud i frosten, kun iført undertøj. Seerne betalte ham 6.120 danske kroner for at udføre det syge stunt, rapporterede East2West, som citerede BAZA Media.

Den stakkels kvinde døde af hypotermi. Det skriver New York Post.

Reeflay fortsatte med at optage, selv da han indså, at veninden var 'halvdød' på balkonen i hans hjem nær Moskva, rapporterer East2West.

Den 30-årige Stas Reeflay tvang sin veninde ud i frostvejret og modtog penge af sine seere. Foto: YouTube Vis mere Den 30-årige Stas Reeflay tvang sin veninde ud i frostvejret og modtog penge af sine seere. Foto: YouTube

»Valya, lever du?« kan man høre ham sige, mens han prøvede at genoplive hende, mens kameraet stadig var tændt.

»Min skat, kom nu... sig nu noget til mig. Jeg bekymrer mig. For fanden... jeg kan ikke mærke hendes hjerteslag,« forsatte han.

Reeflay, som i virkeligheden hedder Stanislav Reshetnikov, fortalte derpå sine 10.000 følgere: »Gutter... der er ingen puls... hun er bleg. Hun trækker ikke vejret.«

Den feministiske aktivist Liza Lazerson var hård mod YouYube, der forbyder at vise brystvorter, men viser scener fulde af vold og grusomhed mod kvinder – uden at have problemer med det.

Valentina Grigoryeva var gravid, da hun mistede livet. Foto: YouTube Vis mere Valentina Grigoryeva var gravid, da hun mistede livet. Foto: YouTube

»Kvinden dør, mens hun er på, og publikum sender penge til morderen. Det må stoppe,« advarede hun.

»Sådanne videoer bliver vist for hele verden, og det betyder, at noget er gået galt. Indtil det er ordnet, er det nødvendigt at censurere.«

En repræsentant for YouTube fortæller Mirror: »Vi er chokerede over at høre om det tragiske øjeblik. Den slags grafiske indhold er ikke acceptabelt for YouTube.«

»Selv om den originale livestream ikke skete på selve YouTube, så fjernede vi hurtigt indslaget og lukkede kontoen,« sagde hun.